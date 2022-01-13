Son dakika: Galatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi! Brezilyalı yıldızın sağlık durumu iyi

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Marcao talihsiz bir kaza yaşadı. Trafik kazası geçiren Brezilyalı savunmacının aracında maddi hasar meydana geldi.
Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin şoku devam ederken, Galatasaray'ın yıldızı Marcao'dan gelen haber yürekleri ağza getirdi. Sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısının trafik kazası geçirdiği öğrenildi.
Galatasaraylı Marcao geçirdiği trafik kazasını hasar almadan atlattı. Futbolcunun aracında maddi hasar meydana gelirken futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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