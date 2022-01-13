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Son dakika: Galatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi! Brezilyalı yıldızın sağlık durumu iyi

13.01.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi. Brezilyalı savunmacının aracında maddi hasar meydana gelirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yürekleri ağza getiren gelişmeden sonra sosyal medyada Marcao'ya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Son dakika: Galatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi! Brezilyalı yıldızın sağlık durumu iyi
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Marcao talihsiz bir kaza yaşadı. Trafik kazası geçiren Brezilyalı savunmacının aracında maddi hasar meydana geldi.

MARCAO YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin şoku devam ederken, Galatasaray'ın yıldızı Marcao'dan gelen haber yürekleri ağza getirdi. Sarı-kırmızılıların deneyimli savunmacısının trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

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MARCAO'NUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Galatasaraylı Marcao geçirdiği trafik kazasını hasar almadan atlattı. Futbolcunun aracında maddi hasar meydana gelirken futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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