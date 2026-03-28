SON DAKİKA | Galatasaray'da Mauro Icardi krizi tatlıya bağlandı! 4 milyon Euro'luk ihtarname gerçeği...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray'da, takımın en büyük yıldızı Mauro Icardi'nin cephesinden gelen beklenmedik bir hamle spor kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

Arjantinli süperstarın avukatları aracılığıyla Sarı-Kırmızılı kulübe gönderdiği resmi ihtarname, "Icardi ayrılıyor mu?" sorularını beraberinde getirirken, yönetimin hızlı hamlesi krizi büyümeden çözdü.

4 MİLYON EURO'LUK İMAJ HAKKI VE KOMİSYON

Krizin temelinde yatan asıl sebebin ise maaşlardan ziyade imaj hakları olduğu ortaya çıktı. Icardi'nin sözleşmesinde yer alan yaklaşık 4 milyon Euro değerindeki imaj hakları ödemelerindeki aksamalar ve menajerlik komisyonlarının gecikmesi, oyuncunun avukatlarını harekete geçirmişti.

AVUKATLAR GÖRÜŞTÜ, SORUN ÇÖZÜLDÜ

İhtarnamenin kulübe ulaşmasının ardından Galatasaray yönetimi derhal eylem planına geçti. Sarı-Kırmızılı kulübün hukuk departmanı ve yöneticileri ile Icardi'nin avukatları arasında gerçekleştirilen yoğun görüşmeler kısa sürede meyvesini verdi. Yapılan toplantılar sonucunda ödeme takvimi üzerinde tam anlaşmaya varıldığı ve Icardi krizinin tamamen tatlıya bağlandığı öğrenildi.

Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Arjantinli yıldız, yaşanan bu pürüzün giderilmesinin ardından tamamen sahaya ve şampiyonluğa odaklanmış durumda.