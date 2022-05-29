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Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne gerçeği ortaya çıktı!

29.05.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası 11 Haziran'daki seçimi beklerken, gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili de flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında kontratı karşılıklı anlaşarak feshedilen Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne gerçeği ortaya çıktı!

Son dakika haberleri: Sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedildikten sonra bireysel çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Mbaye Diagne'nin gözü, Galatasaray 'daki kongrede.

GALATASARAY'A GÖRE KARAR VERECEK

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İtalya ve Belçika'dan transfer teklifleri alan tecrübeli santrfor, buna karşın Sarı-Kırmızılı kulüple bir kez daha masaya oturmak istiyor. Diagne son kararını Galatasaray'ın tavrına göre verecek.

FEGHOULI'NİN AYRILMAYA NİYETİ YOK

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Sarı-Kırmızılı kulüple kontratı sona eren Sofiane Feghouli'nin İstanbul'dan ayrılmaya niyeti yok. Galatasaray'dan teklif bekleyen, ancak yeni sezon kadrosunda kesinlikle düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun, eşine İstanbul'da bir güzellik salonu açtığı ortaya çıktı. Feghouli'nin, Galatasaray olmazsa yeni sezonda Süper Lig 'de mücadele edecek İstanbul takımlarından birinin formasını giymek istediği belirtiliyor.

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Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne son dakika haberi
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