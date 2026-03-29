SON DAKİKA | Galatasaray'da Okan Buruk alarmı! İtalyan devleri kanca attı, yönetim acil düğmeye bastı...

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa arenasında yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, bir yandan da takımın mimarı olan teknik direktör Okan Buruk'un geleceği için yoğun bir mesai harcıyor.

Takımın başında geçirdiği 3 sezonda da şampiyonluk ipini göğüsleyerek kırılması zor bir rekora imza atan ve bu sezon 4. zaferi için emin adımlarla ilerleyen tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa devlerinin radarına çoktan girmiş durumda.

İKİ İTALYAN DEVİ OKAN BURUK'UN PEŞİNDE!

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynattığı cesur futbol ve aldığı başarılı sonuçlarla kıta çapında popülerliğini artıran Okan Buruk için Çizme'den flaş bir iddia geldi. İtalya Serie A'nın önde gelen iki güçlü ekibi, 50 yaşındaki başarılı teknik adamla ciddi şekilde ilgileniyor ve sezon sonu için nabız yokluyor.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTUYOR: YENİ SÖZLEŞME YOLDA

Avrupa'dan gelen bu ciddi teklifler ve artan ilgi üzerine, Galatasaray yönetimi hocasını elinden kaçırmamak için acil eylem planını devreye soktu. Mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk ile önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, başarılı çalıştırıcının mukavelesini zamlı bir şekilde uzatarak İtalyanların hevesini kursağında bırakmayı hedefliyor.