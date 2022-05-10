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Son dakika: Galatasaray'da Pasquale Sensibile apar topar İtalya'ya gitti! Matias Vecino transferi bitiyor...

10.05.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası, 11 Haziran'daki seçimi bekliyor. Sarı - kırmızılılarda başkan Burak Elmas, yeni yönetime görevi devretmeden önce çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sezon başında yapılan transferlerden istenen verimi alamayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak için harekete geçti. Sarı - kırmızılılarda sportif direktör Pasquale Sensibile, Inter forması giyen Matias Vecino'yu bedavaya transfer etmek için İtalya'ya gitti.

Son dakika: Galatasaray'da Pasquale Sensibile apar topar İtalya'ya gitti! Matias Vecino transferi bitiyor...
Matias Vecino

Matias Vecino

URU Uruguay
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da saha içinde alınan kötü sonuçların ardından yıllık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetimi, idari yönden ibra edilmemiş ve sarı - kırmızılı camia tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı.

11 Haziran'da düzenlenecek olan olağanüstü genel kurul sonrası görevden ayrılmaya hazırlanan Galatasaray Yönetimi buna rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SENSIBILE İTALYA'YA GİTTİ

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Sportif direktör Pasquale Sensibile'nin dün İtalya'ya gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Pasquale burada bazı transfer temaslarında bulunacak.

GÜNDEMDEKİ İSİM...

İtalyan futbol insanının, Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Matias Vecino'nun menajeriyle görüşme yapacağı iddia ediliyor.

ÖN ANLAŞMA YAPILACAK

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Yaklaşık 2 aydır Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Uruguaylı orta alan oyuncusuyla çok sayıda kulüp yakından ilgileniyor. Galatasaray yönetiminin Vecino ile ön anlaşma yaparak imza konusundaki son kararı vermesi için konuyu yeni yönetime bırakmayı hedeflediği belirtiliyor.

ALTERNATİF XEKA

Sarı-Kırmızılılar ayrıca Lille ile sözleşmesi bitecek olan Xeka ve menajeriyle görüşmelerine de devam ediyor.

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