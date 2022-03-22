Son dakika: Galatasaray'da skandal iddia! Torrent bilerek oynatmıyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da herkesi şaşkına çevirecek bir iddia ortaya atıldı. Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren sarı-kırmızılılar için skandal bir iddia ortaya atıldı. İspanyol çalıştırıcı Torrent'in, yeni transfer Pulgar'ı bilerek oynatmadığı öğrenildi.

TORRENT ÇILGINA DÖNDÜ! YA GEDSON YA DA...

Galatasaray'da devre arasında yapılacak transferler için Torrent'in de bilgisi alındı. 6 numara için kesinlikle Gedson Fernandes'i isteyen İspanyol çalıştırıcı, Gedson Beşiktaş'a gidince büyük rahatsızlık duydu. Bütün planını Gedson Fernandes üzerinden hazırlayan Torrent, bu transfer gerçekleşmeyince çok sinirlendi. Gedson yerine transfer edilen Pulgar'ın henüz 90 dakikası bile olmamasının nedeni de ortaya çıktı...

BİLEREK OYNATMIYOR

Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Pulgar şu ana kadar Alanyaspor ve Kayserispor karşısında 8 dakika, Göztepe karşısında 62 dakika ve Konyaspor karşısında 59 dakika süre alabildi. Domenec Torrent'in oynatmama nedeninin ise oyuncuyu istemediği için olduğu ortaya çıktı.

TARAFTARLAR DA ÇILDIRMIŞTI

Galatasaraylı taraftarlar da Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a kaptırılmasının ardından çılgına dönmüştü. Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet eden sarı-kırmızılı taraftarlar, Gedson Fernandes transferine çok sinirlenmişti...

(Fanatik)



