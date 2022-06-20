SON DAKİKA: Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi! Okan Buruk'ta geri sayım...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek'in hamleleri merak ediliyordu. Taraftarların bir an önce çözülmesini beklediği teknik direktör konusu ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da göreve Domenec Torrent getirilmişti.

Sezonu İspanyol çalıştırıcıyla tamamlayan sarı - kırmızılılarda başkanlığa Dursun Özbek'in gelmesinin ardından Torrent ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

İSTANBUL'A GELDİ

Domenec Torrent, yönetimle sözleşme görüşmelerini sürdürmek için bugün İstanbul'a geldi.

TAZMİNAT GÖRÜŞMESİ

Galatasaray Yönetimi'nin Torrent'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek istediği ifade edildi. Daha önce tazminat talebi olmadığı öne sürülen Torrent ile bu konuyu görüşecek olan yönetimin adımlarını İspanyol hocaya göre atacağı belirtildi.

OKAN BURUK İÇİN GERİ SAYIM

Sarı - kırmızılılarda Torrent ile yolların ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Okan Buruk'un göreve getirilmesi bekleniyor.



