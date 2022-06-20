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SON DAKİKA: Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi! Okan Buruk'ta geri sayım...

20.06.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından herkes, teknik direktör konusunun çözüme kavuşmasını bekliyordu. Sarı - kırmızılılarda Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında göreve getirilen Domenec Torrent ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent, yönetimle görüşmek için bugün İstanbul'a geldi.

SON DAKİKA: Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi! Okan Buruk'ta geri sayım...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralan Dursun Özbek'in hamleleri merak ediliyordu. Taraftarların bir an önce çözülmesini beklediği teknik direktör konusu ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray'da göreve Domenec Torrent getirilmişti.

Sezonu İspanyol çalıştırıcıyla tamamlayan sarı - kırmızılılarda başkanlığa Dursun Özbek'in gelmesinin ardından Torrent ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

İSTANBUL'A GELDİ

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Domenec Torrent, yönetimle sözleşme görüşmelerini sürdürmek için bugün İstanbul'a geldi.

TAZMİNAT GÖRÜŞMESİ

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Galatasaray Yönetimi'nin Torrent'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek istediği ifade edildi. Daha önce tazminat talebi olmadığı öne sürülen Torrent ile bu konuyu görüşecek olan yönetimin adımlarını İspanyol hocaya göre atacağı belirtildi.

OKAN BURUK İÇİN GERİ SAYIM

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Sarı - kırmızılılarda Torrent ile yolların ayrılmasının ardından prensip anlaşmasına varılan Okan Buruk'un göreve getirilmesi bekleniyor.


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