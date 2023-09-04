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Son dakika: Galatasaray'da transfer iptal oldu! Gece yarısı anlaşılan yıldızdan vazgeçildi...

04.09.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha transferi yapmayı planlayan ve çalışmalarına hız veren sarı - kırmızılılar, Uruguaylı futbolcu Matias Vecino ile anlaşmaya varmıştı. Oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi beklenirken, flaş bir gelişme yaşandı ve transfer askıya alındı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 7'ye yükseltmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de A Grubu'nda yer alan sarı - kırmızılılar, transferde de gaza basmıştı.

ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

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Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Matias Vecino ile anlaşmaya varmıştı.

TRANSFER İPTAL OLDU

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Bugün İstanbul'da olması beklenen 32 yaşındaki futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı ve transfer askıya alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray'ın Matias Vecino'yu getirmek için kiraladığı özel jet, İtalya’ya gitmekten vazgeçti ve yeni rotasını İngiltere olarak güncelledi.

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Sarı - kırmızılıların gündeminde yer alan diğer orta sahaların ise Van de Beek ve Tanguy Ndombele olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın sürpriz bir transferle jeti Türkiye'ye getirmesinin beklendiği kaydedildi.

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