Son dakika: Galatasaray'da transfer iptal oldu! Gece yarısı anlaşılan yıldızdan vazgeçildi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkan ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, puanını 7'ye yükseltmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de A Grubu'nda yer alan sarı - kırmızılılar, transferde de gaza basmıştı.

ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Uruguaylı futbolcu Matias Vecino ile anlaşmaya varmıştı.

TRANSFER İPTAL OLDU

Bugün İstanbul'da olması beklenen 32 yaşındaki futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı ve transfer askıya alındı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray'ın Matias Vecino'yu getirmek için kiraladığı özel jet, İtalya’ya gitmekten vazgeçti ve yeni rotasını İngiltere olarak güncelledi.

Sarı - kırmızılıların gündeminde yer alan diğer orta sahaların ise Van de Beek ve Tanguy Ndombele olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın sürpriz bir transferle jeti Türkiye'ye getirmesinin beklendiği kaydedildi.

