Son dakika: Galatasaray'da yeni yönetime 631 milyonluk piyango!

Son dakika haberleri: Galatasaray'da gerçekleştirilen yılık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında ortaya çıkan seçim ortamı, belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Süper Lig'de mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen sarı - kırmızılılarda gelecek sezon için takımdan gidecek ve transfer edilecek futbolcular için karar yeni yönetime kaldı.

Galatasaray'da 30 Nisan'daki seçime günler kala transferde de büyük hareketlilik yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan, UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Galatasaray'da bireysel olarak parlayan futbolculara teklif yağıyor.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Gelecek sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen ve kurulacak takım için önemli bir kaynağa ihtiyacı olan Galatasaray'a 3 yıldızı için şimdiden toplamda 40 milyon euro'luk bir teklif geldi.

3 KULÜPLE MASADA

Takvim'in haberine göre yönetim, takımın 3 önemli ismi Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson için resmi teklifler aldı. Galatasaray'ın şu anda 3 kulüple masada olduğu ve toplam teklifin 40 milyon Euro'yu bulduğu gelen bilgiler arasında.

ELMAS AĞIRDAN ALIYOR

Başkan Burak Elmas'ın yaşanan süreç nedeniyle şu anda görüşmeleri ağırdan aldığı ve yapılan yazışmaları yeni gelecek olan yönetime devredeceği öğrenildi.

YENİ YÖNETİMİ MALİ YÜK BEKLİYOR

30 Nisan'da yapılması planlanan genel kurulda seçilecek olan başkan ve yönetim kurulu bu 3 kulüple pazarlıklara devam edecek. Sadece sportif değil ekonomik anlamda da çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi önemli bir mali yük bekliyor.

GÖZ ARDI EDİLMEYECEK

Kısa vadeli borçlar ve ödemeler için sıcak paraya ihtiyaç duyacak olan yeni yönetimin 40 milyon Euro'luk bir rakamı asla göz ardı edemeyeceği ifade ediliyor. Bu nedenle seçim sonrası Kerem, Marcao ve Nelsson konusunda sıcak bir gündemin yaşanması bekleniyor.



