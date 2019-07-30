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SON DAKİKA | Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Emre Alkin istifa etti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in görevinden istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

SON DAKİKA | Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Emre Alkin istifa etti!

Galatasaray'dan son dakika açıklaması...

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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Emre Alkin Galatasaray

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