SON DAKİKA | Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Emre Alkin istifa etti!

Galatasaray'dan son dakika açıklaması...
Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Alkin, 30.07.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
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