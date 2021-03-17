SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKIKA! Galatasaray'da zeminin faturası ona kesildi! Ayrılık resmen açıklandı!

SON DAKIKA! Galatasaray'da zeminin faturası ona kesildi! Ayrılık resmen açıklandı!

17.03.2021 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
SON DAKIKA! Galatasaray'da zeminin faturası ona kesildi! Ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray’da Türk Telekom Stadı’nın kötü, bozuk zemini ayrılığa neden oldu. Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevine son verildi. Sarı kırmızılılar, ayrılığı resmi internet sitesinden resmen açıkladı.

Galatasaray’da krize dönüşen Türk Telekom Stadı’nın kötü, bozuk zemini sarı kırmızılı kulüpte bir ayrılığa daha neden oldu. Galatasaray’da Stat İşletme Direktörü Murat Ersoy’un görevine dün itibarı ile son verildi. Sarı kırmızılıların 14 Şubat'ta oynadığı Kasımpaşa maçında stadın zemini balçık halini almış, yapılan tüm çalışmalara rağmen zemin istenilen seviyeye gelmemişti. Ayrılık bugün resmen açıklandı.

FATURA ONA KESİLDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kulümüzde Stat İşletme Direktörü pozisyonunda çalışmakta olan H. Murat Ersoy 16.03.2021 tarihinde karşılıklı anlaşma yolu ile görevinden ayrılmıştı. Kendisine hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleriyle Murat Ersoy ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

sfafs

YENİ STAT İŞLETME DİREKTÖRÜ DE AÇIKLANDI

Sarı kırmızılılar, Murat Ersoy'un görevinden ayrılmasının ardından yeni Stat İşletme Direktörü, şu an Galatasaray'da Stat İşletme Bakım Amiri olarak görev alan Ali Çelikkıran getirildi. Yapılan açıklamada "Kulübümüzde halen Stat İşletme Bakım Amiri olarak çalışmakta olan Ali Çelikkıran, 17.03.2021 tarihi itibariyle vekaleten Stat İşletme Direktörlüğü görevine atanmıştır." denildi.

yeni

FATİH TERİM VE BELHANDA İSYAN ETMİŞTİ

Demir Gup Sivasspor karşılaşması sonrasında Fatih Terim, "Bu sahada artık top bize mi seker rakip takıma mı seker bilemiyorum", Belhanda, "Sahaya çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanı getirilsin. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz", Babel ise " Tabii ki saha şartları bizim futbolumuzu çok etkiliyor" diyerek Türk Telekom'un zemininden yakınmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor Herkes korkup, iğreniyor! 14 yıldır bu işi bedavaya yapıyor
Ryan Donk Surinam Milli Takımı'na çağrıldıRyan Donk Surinam Milli Takımı'na çağrıldı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Hakaret davasında İmamoğlu'nun cezası belli oldu

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Lüks villadaki vahşet kan dondurmuştu! Yeni detay

Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalayacak iddiası

Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalayacak iddiası

Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı

Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin hakemi açıklandı

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ben bu takımda kimi dinleyeceğim

Ben bu takımda kimi dinleyeceğim

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Derbi öncesi Fenerbahçe'den puan kaybı!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Böyle bir faul görmediniz! Direkt kırmızı kart!

Diğer Haberler

SON DAKIKA! Galatasaray'da zeminin faturası ona kesildi! Ayrılık resmen açıklandı!

Galatasaray'da Belhanda sonrası bir ayrılık daha!

Galatasaray'ın Draxler transferinde Sneijder devreye girdi ve kulübü anlattı

Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak transfer!

Galatasaray'da Ryan Donk'tan iyi haber

G.Saray'a Ryan Donk'tan iyi haber

Ryan Donk Surinam Milli Takımı'na çağrıldı

Ryan Donk Surinam Milli Takımı'na çağrıldı

Serdar Ali Çelikler'den Fatih Terim için başkanlık iddiası: Camiada ziyaretler yeniden başladı

Fatih Terim için olay iddia!

Ümit Karan: Şampiyonluk yarışında Galatasaray öne çıkıyor

Ümit Karan, şampiyonluk favorisini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.