Son dakika: Galatasaray'daki başkanlık seçiminde dikkat çeken detay! Yırtıp attılar...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin yıllık olağan kongre toplantısında idari yönden ibra edilmemesi sonucunda sarı - kırmızılı camia, bugün seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi. Oy sayımı gerçekleştirilirken kameralara yansıyan bir an sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas dönemi bugün sona erdi. İdari yönden ibra edilmeyen ve görevini devreden Elmas yerine Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylıklarını açıklamıştı.

SAYIMA GEÇİLDİ

Bugün yapılan seçimli kongrede oy verme işlemi tamamlandı ve sayıma geçildi.

ELMAS İTİRAF ETTİ

Burak Elmas; 5 numaralı sandıkta oyunu kullanırken yırtık olan zarfından sarı oy pusulası gözüktü. Bunun üzerine açıklama yapan Elmas, zarfa hem sarı hem de kırmızı oy pusulası koyduğunu ifade etti.

OYUNU YIRTIP ATTILAR

İlk 4 sandığın açılmasının ardından 5. sandıktaki oyların sayımına geçilirken, Burak Elmas'ın zarfı geçersiz sayıldı ve yırtılarak geçersiz sayıldı.

Görevlilerin bu hamlesi sonrasında sosyal medyada o görüntüler çok konuşuldu.



Görüntü: Yakup Çınar

