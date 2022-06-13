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Son dakika: Galatasaray'dan büyük transfer bombası! Vedat Muriqi için Fenerbahçe derken...

13.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'de forma giyen daha sonra sarı - lacivertlilerden Lazio'ya 16 milyon euro'ya transfer olan Veda Muriqi için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Kosovalı golcü için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü.

Son dakika: Galatasaray'dan büyük transfer bombası! Vedat Muriqi için Fenerbahçe derken...
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı. Yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, "Nokta atışı transferler yapacağız" derken İspanya'dan golcü transferiyle ilgili bir iddia geldi. İddiaya göre; Galatasaray, bonservisi Lazio'da olan ve Mallorca'da kiralık oynayan Vedat Muriqi için istekli görünüyor.

Okdiario'da yer alan habere göre; Mallorca Lazio'dan kiraladığı Vedat Muriqi ile yola devam etmek istiyor. Futbolcu da buna sıcak bakıyor. Fakat; sözleşmede yer alan 12 milyon Euro'luk opsiyonu Mallorca ödemeye sıcak bakmıyor. Lazio'nun ise bu rakamı taksitler halinde ödeme fırsatı vereceği iddia edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERECEKLER

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Haberin detayında Mallorca ile Muriqi arasında 4 yıllık sözleşme imzalanma planı olduğu ve söz konusu bonservisin de 3'er milyon Euro olmak üzere 4 taksitle ödenebileceği belirtildi.

Kuzey İrlanda'ya attığı 2 golle dikkati çeken ve 28 yaşına giren Kosovalı futbolcu Mallorca'da 12 maçta 4 gol - 1 asist üretti. İspanyol basını, Muriqi'nin adapte olamadığı İtalya'ya geri dönmeyi istemediğini de yazdı.

GALATASARAY DA DEVREDE

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Öte yandan Galatasaray'ın da Muriqi için bir planı olduğu öne sürüldü. Tomeu Maura imzalı haberde, Galatasaray'ın transferi bitirmek istediği ve Mallorca'nın tüm planlarının sarı-kırmızılılar sebebiyle suya düşebileceği vurgulandı.

MURIQI, TRANSFERİ İÇİN NE DEMİŞTİ?

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Daha önce Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertlilerden İtalyan ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro bedel karşılığında transsfer olmuştu. Muriqi, "Şu anda Kosova Milli Takımı'na konsantre olmuş durumdayım. Maçları oynayacağım ve daha sonra da tatil yapacağım. Buna ihtiyacım var. Psikolojik olarak kendimi yorgun hissediyorum. Şu anda sadece bir takımla sözleşmem var; o da Lazio. Lazio'nun sözleşmeli futbolcusuyum ve daha sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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