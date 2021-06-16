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SON DAKİKA | Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzattı

16.06.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Galatasaray, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme uzattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut yönetim iki hamle daha yaptı ve Fernando Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın da sözleşmesini uzattı.

ÖMER BAYRAM İLE 3 YILLIK

Galatasaray, Ömer Bayram ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı;

"Profesyonel Futbolcumuz Ömer Bayram'ın sözleşmesi 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 6.500.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti""

EMRE TAŞDEMİR İLE 2 YILLIK

Fatih Terim görevde olmamasına rağmen Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Taşdemir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Taşdemir, geçtiğimiz sezon 12 maça çıkmış ve 2 asistin altına imza atmıştı. İşte Galatasaray'ın açıklaması...

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in sözleşmesi 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları için aşağıdaki şartlarda uzatılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 4.400.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ömer Bayram
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