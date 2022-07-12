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Son dakika: Galatasaray dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng ile anlaşmaya vardı! İmza çok yakın...

12.07.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un göreve getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verilmişti. Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan sarı -kırmızılılar, Marcao'nun yerini dünyaca ünlü bir isimle doldurmak üzere. Galatasaray, Manchester City ve Bayern Münih'te forma giymiş olan Jerome Boateng ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Okan Buruk'un onay vermesi halinde transferi açıklayacağı öğrenildi.

Son dakika: Galatasaray dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng ile anlaşmaya vardı! İmza çok yakın...
Jerome Boateng

Jerome Boateng

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından futbol direktörlüğüne Cenk Ergün ve teknik direktörlüğe Okan Buruk getirilmişti. Şu ana kadar 3 transferi gerçekleştiren ve Marcao'u 12+3 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı - kırmızılıların anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü savunma oyuncusu ortaya çıktı. İşte detaylar...

MARCAO'NUN ALTERNATİFİ

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Galatasaray'da kurmaylar sessiz sedasız bir dünya yıldızını daha ikna etti. Sarı-kırmızılı idareciler, Marcao'nun alternatifini Fransa'da buldu.

BEDAVAYA

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Süper Lig devi, Jerome Boateng için Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı ve bedelsiz kiralamayı garantiye aldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

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Galatasaray'la Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları da belli oldu.

1 MİLYON 500 BİN EURO ÖDENECEK

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Sarı-kırmızlıların, bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.

OKAN BURUK ONAY VERİRSE İMZAYI ATACAK

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.


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