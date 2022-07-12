Son dakika: Galatasaray dünyaca ünlü stoper Jerome Boateng ile anlaşmaya vardı! İmza çok yakın...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından futbol direktörlüğüne Cenk Ergün ve teknik direktörlüğe Okan Buruk getirilmişti. Şu ana kadar 3 transferi gerçekleştiren ve Marcao'u 12+3 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı - kırmızılıların anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü savunma oyuncusu ortaya çıktı. İşte detaylar...

MARCAO'NUN ALTERNATİFİ

Galatasaray'da kurmaylar sessiz sedasız bir dünya yıldızını daha ikna etti. Sarı-kırmızılı idareciler, Marcao'nun alternatifini Fransa'da buldu.

BEDAVAYA

Süper Lig devi, Jerome Boateng için Olympique Lyon ile anlaşmaya vardı ve bedelsiz kiralamayı garantiye aldı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray'la Jerome Boateng arasındaki anlaşmanın detayları da belli oldu.

1 MİLYON 500 BİN EURO ÖDENECEK

Sarı-kırmızlıların, bir yıllık sözleşme karşılığında futbolcuya da maç başı dahil toplamda 1 milyon 500 bin euro ödeyeceği belirtildi.

OKAN BURUK ONAY VERİRSE İMZAYI ATACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un onay vermesi halinde Alman futbolcunun hemen imza atacağı kaydedildi.



