SPOR

Galatasaray, Emre Mor transferini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü, Emre Mor ve kulübü Celta Vigo ile kiralık transfer konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması... Galatasaray Kulübü, Emre Mor'un kiralık olarak transfe edilmesi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

EAzQUsAW4AE3Kfb

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

EMRE MOR'UN EŞYALARI ÇÖPE ATILDI
Bu arada Galatasaray'a transfer olan Emre Mor'un eşyaları, kulüp personelleri tarafından çöpe atıldı.

İspanyol El Desmarque Celta sitesinde çıkan haberde kulüpten ayrılan Emre'nin kramponları da dahil olmak üzere birçok eşyasının çöpte olduğu görüldü. Celta Vigo'nun 13 milyon Euro bonservis ücretiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre, İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamamış ve 4 kez kadro dışı kalmıştı.

311564565673

311564565687

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
Ümit Davala'dan Falcao hamlesiÜmit Davala'dan Falcao hamlesi
İşte Diagne'nin yeni takımıİşte Diagne'nin yeni takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emre Mor

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Falcao transferinde bomba iddia

Falcao transferinde bomba iddia

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Solda Babel ve alternatifi E.Mor, sağda Fegouli ve alternatifi Jimy Durmaz, ilerde Falcao, ortada Belhanda J.M.Seri ve Naigolan...Yanda Fatih Terim..arkalarinda 35 milyonluk taraftar kitlesi...Arkadaşlar. farkında mısinız 23 geliyor yetmiyor 24 ün hazırlıkları yapılıyor..yetmiyor CL de gruptan cikacak hatta yarı finale bile çıkabilecek kadroya kavusuyoruz
hayirli olsun aslanima ;)
ne yapacaksa emre moru. boş beleş transfer oldu.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Emre Mor transferini açıkladı

Ve Emre Mor, Galatasaray'da!

Ümit Davala'dan taraftarları heyecanlandıran beğeni

Ümit Davala'dan Falcao hamlesi

Mbaye Diagne, Al-Rayyan'a transfer oluyor

İşte Diagne'nin yeni takımı

Fransız basını duyurdu: Falcao Galatasaray'a çok yakın

Falcao Galatasaray'a geliyor

Yusuf Günay: Kurullarımızın işleyişini hukuken olumsuz etkileyen bir durum yok

G.Saray yöneticisinden ibra davası açıklaması

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Emre Alkin istifa etti!

Galatasaray'da flaş istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.