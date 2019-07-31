Galatasaray, Emre Mor transferini açıkladı

Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması... Galatasaray Kulübü, Emre Mor'un kiralık olarak transfe edilmesi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

EMRE MOR'UN EŞYALARI ÇÖPE ATILDI

Bu arada Galatasaray'a transfer olan Emre Mor'un eşyaları, kulüp personelleri tarafından çöpe atıldı.

İspanyol El Desmarque Celta sitesinde çıkan haberde kulüpten ayrılan Emre'nin kramponları da dahil olmak üzere birçok eşyasının çöpte olduğu görüldü. Celta Vigo'nun 13 milyon Euro bonservis ücretiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Emre, İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamamış ve 4 kez kadro dışı kalmıştı.



