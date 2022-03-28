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Son dakika: Galatasaray, Gedson Fernandes'in intikamını Pjanic'le istiyor!

28.03.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray, bu sezon beklentilerin altında kalsa da gelecek sezon için planlamalarına başladı. Başkan Burak Elmas, yıllık olağan kongre toplantısında idari olarak ibra edilmese de görevi bırakmadan önce yarım kalan işlerini tamamlamak istiyor. Gedson Fernandes transferinde karşı karşıya gelinen Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic için harekete geçen sarı - kırmızılılar, Pena transferinde kurulan iyi ilişkilerden faydalanmanın peşinde.

Son dakika: Galatasaray, Gedson Fernandes'in intikamını Pjanic'le istiyor!
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna gelinirken, transfer haberleri de gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Gedson Fernandes transferi için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir futbolcu için bir kez daha yarışacağı ortaya çıktı. Sarı - kırmızılılar, bu sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren isim için harekete geçti.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in gelecek sezonda kadroda düşünmediği Miralem Pjanic'in Galatasaray'ın gündemine geldiği iddia edildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray'ın Miralem Pjanic'i istediği belirtilirken, yıldız oyuncunun kararı da belli oldu.

BARCELONA, ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Sezon başında kiralık olarak Beşiktaş'a gelen Bosnalı futbolcunun Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruduğu ifade edildi. İspanya La Liga devinin Pjanic'in yüksek maaşının karşılanamayacak olması nedeniyle oyuncuyu elden çıkarmak istediği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNDEKİ ENGEL MAAŞ

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Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta kalmak isteyebileceğini açıklayan orta saha oyuncusu için siyah - beyazlıların önünde de tıpkı Barcelona'da olduğu gibi maaş engeli bulunduğu yazıldı.

GALTASARAY'IN İLGİSİ VAR

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın, kulübün Barcelona ile kuracağı iyi ilişkilerden yararlanarak oyuncuya ilgisi ortaya çıktı. Bilindiği üzere sarı - kırmızılılar, Katalan ekibinden devre arasında kaleci Inaki Pena'yı kiralamıştı.

PJANIC VE BARCELONA'NIN KARARI

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Barcelona'nın da Türkiye'de kalmak isteyen Pjanic için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakacağı belirtildi.

22 MAÇTA 4 ASİST

Bu sezon Beşiktaş ile 22 resmi maça çıkan Miralem Pjanic, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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