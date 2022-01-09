Son dakika: Galatasaray-Giresunspor karşılaşmasında büyük skandal! Maça aşısız geldi, resmi açıklama bekleniyor

Son dakika Galatasaray haberi... TFF'nin Galatasaray-Giresunspor maçına atadığı gözlemci Kadir Tozlu'nun 3. aşısını ve PCR testini olmadan Nef Stadı'na gelmesi ve maça girememesi gündeme oturdu. Yaşananları anlatan TGRT yorumcusu ve Türkiye Gazetesi köşe yazarı Ömer Faruk Ünal, Tozlu'nun maçı syredip seyretmediğinin belli olmadığını söyledi.

"SOYUNMA ODALARINA VE HAKEM ODALARINA GİREMİYOR"

Ömer Faruk Ünal canlı yayında yaptığı açıklamada, "Gözlemci Kadir Tozlu aşı olmamış, test de yaptırmamış. TFF görevlisi değişilen yönetmelik nedeniyle stadyuma almıyor. Bu yüzden soyunma odalarına, hakem odalarına giremiyor. Maçı seyredip seyretmediği, seyrettiyse nereden seyrettiği belli değil." dedi.

3. AŞI ŞARTI GETİRİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TFF, 3. aşısını yaptırmayanların stadyumlara giremeyeceğini belirtmişti. TFF yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.



