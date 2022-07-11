Son dakika Galatasaray haberi: Idrissa Gueye'den beklenmedik hamle! Gueye Galatasaray'a gelecek mi? Gomis'ten flaş Gueye hamle

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk kupasına uzanmak isterken transferde de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı hamlelerinin ardından orta saha bölgesine de Porto'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.

GUEYE'DEN YENİ HAMLE!

Alternatifli bir orta saha kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip bir ismi daha kadrosuna katmak isterken, listede bulunan oyunculardan olan, Fransız ekibi PSG'nin 2019 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Idrissa Gueye de yeni gelişmeler yaşanıyor.

YOLLARINI AYIRMASI BEKLENİYOR

Orta saha için en güçlü adaylardan biri olan Idrissa Gueye'nin PSG ile kısa bir zaman içerisinde görüşme sağlayacağı ve kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun Fransız devi ile yollarını ayırması beklenirken, Galatasaray cephesi de bu görüşmenin ardından oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için girişimlere başlaması bekleniyor.

PSG'Yİ TAKİBİ BIRAKTI!

Tüm bu gelişmeler yaşanırken yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesaplarından Paris Saint-Germain'i takipten çıktı. Tecrübeli yıldızın bu hareketinin ardından Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GOMIS'TEN BEĞENİ

Öte yandan Galatasaray'ın Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, 'Galatasaray France' hesabının Gueye'nin Sarı-Kırmızılı formalı bir fotoğrafına düştüğü 'Galatasaray'da başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir desteğe sahip olacaksınız' notlu paylaşımını beğendi. Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar paylaşıma 'Galatasaray'ı seçmelisin', 'Bize gel gibi' yorumlarda bulundu.

À Galatasaray, tu auras un soutiens que tu ne connaîtras nul part ailleurs ! ????



On t’attends avec impatience ???????? @IGanaGueye pic.twitter.com/weQowIDYLq — Galatasaray France ???????? (@Galatasaray_FR_) July 11, 2022

97 MAÇ 7 GOL

Idrissa Gueye 2019 yılından bu yana formasını giydiği PSG'de 111 resmi karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol ve 6 asistlik katkı yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Gueye, Senegalli Milli Takımı'nda ise 97 kez sahaya çıkarken 7 gol ve 3 asist kaydetti.



