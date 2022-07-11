SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberi: Idrissa Gueye'den beklenmedik hamle! Gueye Galatasaray'a gelecek mi? Gomis'ten flaş Gueye hamle

Son dakika Galatasaray haberi: Idrissa Gueye'den beklenmedik hamle! Gueye Galatasaray'a gelecek mi? Gomis'ten flaş Gueye hamle

11.07.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, 4. transfer hamlesini Sergio Oliviera ile yaparken, orta saha alternatiflerini arttırmak için bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar listenin başına Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Gueye'yi alırken, bu transfere dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Idrissa Gueye'den beklenmedik hamle! Gueye Galatasaray'a gelecek mi? Gomis'ten flaş Gueye hamle
Idrissa Gueye

Idrissa Gueye

SEN Senegal
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, yeni hocası Okan Buruk ile şampiyonluk kupasına uzanmak isterken transferde de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı hamlelerinin ardından orta saha bölgesine de Porto'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.

GUEYE'DEN YENİ HAMLE!

plk

Alternatifli bir orta saha kurmak isteyen Sarı-Kırmızılı ekip bir ismi daha kadrosuna katmak isterken, listede bulunan oyunculardan olan, Fransız ekibi PSG'nin 2019 yılında 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Idrissa Gueye de yeni gelişmeler yaşanıyor.

YOLLARINI AYIRMASI BEKLENİYOR

lkml

Orta saha için en güçlü adaylardan biri olan Idrissa Gueye'nin PSG ile kısa bir zaman içerisinde görüşme sağlayacağı ve kulübü ile 1 yıl daha kontratı bulunan oyuncunun Fransız devi ile yollarını ayırması beklenirken, Galatasaray cephesi de bu görüşmenin ardından oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak için girişimlere başlaması bekleniyor.

PSG'Yİ TAKİBİ BIRAKTI!

OLPKOK

Tüm bu gelişmeler yaşanırken yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesaplarından Paris Saint-Germain'i takipten çıktı. Tecrübeli yıldızın bu hareketinin ardından Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GOMIS'TEN BEĞENİ

Öte yandan Galatasaray'ın Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, 'Galatasaray France' hesabının Gueye'nin Sarı-Kırmızılı formalı bir fotoğrafına düştüğü 'Galatasaray'da başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir desteğe sahip olacaksınız' notlu paylaşımını beğendi. Bu gelişmenin ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar paylaşıma 'Galatasaray'ı seçmelisin', 'Bize gel gibi' yorumlarda bulundu.

97 MAÇ 7 GOL

Idrissa Gueye 2019 yılından bu yana formasını giydiği PSG'de 111 resmi karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol ve 6 asistlik katkı yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Gueye, Senegalli Milli Takımı'nda ise 97 kez sahaya çıkarken 7 gol ve 3 asist kaydetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dudak uçuklattı! İşte Marcao'nun serbest kalma bedeliDudak uçuklattı! İşte Marcao'nun serbest kalma bedeli
Transfer için İstanbul'a geldi! Hangi takım?Transfer için İstanbul'a geldi! Hangi takım?
Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''Olay tamamen farklıymış! ''Kulübe ihanet etti, hain!''
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberi galatasaray gueye psg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Ali Koç'tan sert tepki! "Jesus'u istifa ettirdiler"

Ali Koç'tan sert tepki! "Jesus'u istifa ettirdiler"

F.Bahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı!

F.Bahçe Mesut Özil ile yollarını ayırdı!

Haaland'dan İlkay Gündoğan itirafı! "Yalvaracaktım"

Haaland'dan İlkay Gündoğan itirafı! "Yalvaracaktım"

Rıdvan Dilmen'e Arda Güler tepkisi! "Karışma..."

Rıdvan Dilmen'e Arda Güler tepkisi! "Karışma..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

“Kendini örtmelisin” dediler ama dinlemedi! Bikinili pozuyla...

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

İtalya mahkemesinden ülkede infial yaratan karar!

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.