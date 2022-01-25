SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberi: Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı

Son dakika Galatasaray haberi: Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı

25.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sezon başından beri istenilen performansı veremeyen Mostafa Mohamed'in kariyeri saha dışında da iyi gitmiyor. Mısır'da bir eğitim enstitüsünde okuyan genç oyuncu akılalmaz bir olaya imza attı. Taraftarları ve Mısırdaki görevlileri de şaşırtan bu olay sosyal medyada gündem olmayı başardı. Polisin müdahale ettiği olayda flaş gelişmeler yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Ne yaptın Mostafa! Galatasaray'ın yıldızı saha dışında da sınıfta kaldı... Gözaltı kararı bile çıktı
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Mostafa Mohamed ile sözleşme imzalayan Galatasaray, genç oyuncudan istenilen performansı bir türlü alamadı. Saha içinde istikrarlı bir performans sergileyemeyen Mısırlı oyuncu, saha dışında da ilginç bir olaya imza attı. Mısır'da gündem olan bu olay sosyal medyada çok konuşuldu.

KENDİSİ YERİNE BAŞKASINI SINAVA SOKTU

mostafa-mohamed-galatasaray-1613376975-56524

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesi adına Milli maçlara çıkan Mostafa Mohamed, Mısır'da kayıtlı öğrencisi olduğu eğitim enstitüsü sınavına, kendisi yerine başka birini sınava soktu. Görevliler bu durumu fark edince ortalık karıştı.

GÖZALTINA ALINDI

cb912f06715f41359b6de7e6a02fc75e

Abu El Nomros'taki eğitim enstitüsünde gerçekleştirilen sınava Mostafa'nın arkadaşı girince sınav yerinde bu olay farkedildi. Olayın farkedilmesinin ardından sınava giren kişini Mostafa Mohamed'in arkadaşı olduğu tespit edildi. Milli takımda olması nedeniyle kaçırdığı yıl ortası sınavına, kendisi yerine başkasını sınava sokmakta çareyi bulan Mostafa Mohamed yakayı ele vermiş oldu. Gözaltına alınan kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Muslera çok çabuk unutuldu! Galatasaray'ın yeni kalecisi Barcelona'danMuslera çok çabuk unutuldu! Galatasaray'ın yeni kalecisi Barcelona'dan
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Tarihte böylesi yok! Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Tarihte böylesi yok! Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Milli Takım tercihi herkesi şaşırttı!

Milli Takım tercihi herkesi şaşırttı!

Yeni adresi hemen belli oldu!

Yeni adresi hemen belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Trabzonspor maçı öncesi sürpriz karar! Son maçına mı çıktı?

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.