Son dakika Galatasaray haberleri: Barcelona'yı kurdular! Transferi yılan hikayesine dönen Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor yolunda...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Domenec Torrent, performansından memnun kalmadığı oyuncuları teker teker gönderiyor... Luyindama'nın biletini kesen İspanyol hocanın şimdiki gündeminde ise Oğulcan Çağlayan var. Transferi sezon başında çok konuşulan ve Rizespor ile davalık olan Galatasaray, Karadeniz ekibiyle uzun uğraşlar sonucu anlaşmaya varmış ve Oğulcan'ın lisansını zor bela çıkartabilmişti. Torrent'in gelişi sonrası forma şansı bulamayan 25 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olabilir...

INSTAGRAM HESABINDAN TAKİP ETTİ

Eyüpspor'un Oğulcan'ı Galatasaray'dan resmen istemesinin ardından genç oyuncu Instagram hesabından Eyüpspor'u takibe bile aldı. Yarım sezonluğuna kiralama teklifinde bulunan İstanbul ekibinin teklifine sıcak bakan Galatasaray'da bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'da 29 maça çıkan Oğulcan, çıktığı 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

EYÜPSPOR ADETA BARCELONA'YI KURDU

Bu sezon yaptıkları transferlerle kendinden söz ettiren Eyüpspor daha önce, Strahil Popov, Bogdan Stancu, Zvonimir Kozulj, Cenk Ahmet Akkılıç, Umut Bulut, Pa Dibba gibi isimlere imza attırarak kadrosuna tecrübeli isimleri katmıştı. Jesse Sekidika ile de ilgilenen İstanbul ekibi bu transferi bitirmek içinde son hamlelerini yapıyor.



