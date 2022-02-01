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Son dakika Galatasaray haberleri: Barcelona'yı kurdular! Transferi yılan hikayesine dönen Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor yolunda...

01.02.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a transferi sezon başında yılan hikayesine dönen Oğulcan Çağlayan için tehlike çanları çalıyor. Domenec Torrent'in performansını hiç beğenmediği 25 yaşındaki oyuncu transfer listesine konuldu. TFF 1. Lig'de yaptığı flaş transferlerle kendinden söz ettiren Eyüpspor'dan bir hamle daha geldi. Galatasaray'da forma giyen Oğulcan Çağlayan için teklif yapan İstanbul ekibi genç oyuncuya her an izmayı attırabilir. İşte haberin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Barcelona'yı kurdular! Transferi yılan hikayesine dönen Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor yolunda...
Oğulcan Çağlayan

Oğulcan Çağlayan

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da Domenec Torrent, performansından memnun kalmadığı oyuncuları teker teker gönderiyor... Luyindama'nın biletini kesen İspanyol hocanın şimdiki gündeminde ise Oğulcan Çağlayan var. Transferi sezon başında çok konuşulan ve Rizespor ile davalık olan Galatasaray, Karadeniz ekibiyle uzun uğraşlar sonucu anlaşmaya varmış ve Oğulcan'ın lisansını zor bela çıkartabilmişti. Torrent'in gelişi sonrası forma şansı bulamayan 25 yaşındaki oyuncu TFF 1. Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olabilir...

INSTAGRAM HESABINDAN TAKİP ETTİ

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Eyüpspor'un Oğulcan'ı Galatasaray'dan resmen istemesinin ardından genç oyuncu Instagram hesabından Eyüpspor'u takibe bile aldı. Yarım sezonluğuna kiralama teklifinde bulunan İstanbul ekibinin teklifine sıcak bakan Galatasaray'da bu transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'da 29 maça çıkan Oğulcan, çıktığı 29 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

EYÜPSPOR ADETA BARCELONA'YI KURDU

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Bu sezon yaptıkları transferlerle kendinden söz ettiren Eyüpspor daha önce, Strahil Popov, Bogdan Stancu, Zvonimir Kozulj, Cenk Ahmet Akkılıç, Umut Bulut, Pa Dibba gibi isimlere imza attırarak kadrosuna tecrübeli isimleri katmıştı. Jesse Sekidika ile de ilgilenen İstanbul ekibi bu transferi bitirmek içinde son hamlelerini yapıyor.


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Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan
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