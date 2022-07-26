Son dakika Galatasaray haberleri! Bu transfer uzun yıllar unutulmaz! Fenerbahçe için akılalmaz iddia...

Son dakika haberleri... Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, sergilediği davranışlardan sonra kadroda düşünülmemeye başlanmış ve satılık listesine konulmuştu. Sacha Boey'in menajerlik şirketi olan ROGON'un Boey'i Fenerbahçe'ye götürmek istediği iddia edilmişti. Genç oyuncu bu iddiayı yalanlasa da son yaptığı davranış Galatasaray taraftarını çileden çıkardı.

BİRÇOK İSMİ FENERBAHÇE'YE GETİRMİŞTİ

ROGON isimli menajerlik şirketi geçmiş dönemde birçok ismi Fenerbahçe'ye getirmesiyle tanınıyordu. Joshua King, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Max Meyer, Szalai ve Luis Gustavo gibi isimleri sarı-lacivertli takıma kazandıran ROGON şirketinin şimdiki hedefinin Sacha Boey olduğu iddia edilmişti.

SON YAPTIĞI BEĞENİ TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey'in Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King'in sosyal medya paylaşımını beğenmesi taraftarı çileden çıkardı. Ortaya atılan bu iddialardan sonra bu tarz bir hamle yapılması ''Fenerbahçe işi bitiriyor. Bu transfer bitmiş'' şeklinde yorumlandı.



