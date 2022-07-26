SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri! Bu transfer uzun yıllar unutulmaz! Fenerbahçe için akılalmaz iddia...

Son dakika Galatasaray haberleri! Bu transfer uzun yıllar unutulmaz! Fenerbahçe için akılalmaz iddia...

26.07.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Süper Lig ekibi Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Fransız sağ bek Sacha Boey için ortaya akılalmaz bir iddia ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'de Joshua King, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Max Meyer, Szalai ve Luis Gustavo'nun menajerlik şirketiyle aynı şirkete üye olan Sache Boey'in sakat olmadığı ve bilerek forma giymek istemediğini iddia edilmişti. Bu olayın ardından Sacha Boey, Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King'in Fenerbahçe formalı fotoğrafını beğendi.

Son dakika Galatasaray haberleri! Bu transfer uzun yıllar unutulmaz! Fenerbahçe için akılalmaz iddia...
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Sacha Boey, sergilediği davranışlardan sonra kadroda düşünülmemeye başlanmış ve satılık listesine konulmuştu. Sacha Boey'in menajerlik şirketi olan ROGON'un Boey'i Fenerbahçe'ye götürmek istediği iddia edilmişti. Genç oyuncu bu iddiayı yalanlasa da son yaptığı davranış Galatasaray taraftarını çileden çıkardı.

BİRÇOK İSMİ FENERBAHÇE'YE GETİRMİŞTİ

5821aacb4c124b6c97a7d62d51ba4635

ROGON isimli menajerlik şirketi geçmiş dönemde birçok ismi Fenerbahçe'ye getirmesiyle tanınıyordu. Joshua King, Berisha, Pelkas, Serdar Dursun, Max Meyer, Szalai ve Luis Gustavo gibi isimleri sarı-lacivertli takıma kazandıran ROGON şirketinin şimdiki hedefinin Sacha Boey olduğu iddia edilmişti.

SON YAPTIĞI BEĞENİ TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

414404

Takımdan ayrılması beklenen Sacha Boey'in Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King'in sosyal medya paylaşımını beğenmesi taraftarı çileden çıkardı. Ortaya atılan bu iddialardan sonra bu tarz bir hamle yapılması ''Fenerbahçe işi bitiriyor. Bu transfer bitmiş'' şeklinde yorumlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dursun Özbek'ten taraftara transfer sözü! Dursun Özbek'ten taraftara transfer sözü!
Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...Yok artık Nwakaeme! Ağaoğlu'na öyle bir mesaj gönderdi ki...
Gece yarısı açıklandı! Apar topar gitti...Gece yarısı açıklandı! Apar topar gitti...
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...

Avcı'dan Empoli maçında büyük gaf! TV'ye yansıdı ortalık karıştı...

F.Bahçe'ye talih kuşu! Eski hocasının yanına gidiyor

F.Bahçe'ye talih kuşu! Eski hocasının yanına gidiyor

Aziz Yıldırım geri dönüyor! Yeni kararını resmen açıkladı

Aziz Yıldırım geri dönüyor! Yeni kararını resmen açıkladı

Dursun Özbek'ten taraftara transfer sözü!

Dursun Özbek'ten taraftara transfer sözü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.