SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Domenec Torrent'in ilk kurbanı Luyindama oldu! Yeni adresi herkesi şaşırttı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Domenec Torrent'in ilk kurbanı Luyindama oldu! Yeni adresi herkesi şaşırttı...

30.01.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Domenec Torrent, performansından memnun olmadıklarının gözünün yaşına bile bakmıyor. Yönetimle yaptığı toplantıda iyi performans veremeyenlerle yollarını ayırmayı düşündüğünü söyleyen İspanyol çalıştırıcının ilk hamlesi Luyindama oldu. Luyindama'yı kesin olarak kadroda düşünmeyen Torrent, oyuncunun bedelsiz bir şekilde kiralanmasına bile göz yumdu. Luyindama'nın yeni adresi ise herkesi şaşırttı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Domenec Torrent'in ilk kurbanı Luyindama oldu! Yeni adresi herkesi şaşırttı...
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da performansından memnun kalınmayan Luyindama ile yollar ayrıldı. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sahalara iyi dönemeyen defans oyuncusunun ayrılığı TFF'ye bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

4068987

Galatasaray'dan ayrılan Luyindama, Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımına transfer oldu. Sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanan Luyindama'nın maaşını Al Taawon karşılayacak. Luyindama'nın bu takım transfer olması taraftarları şaşırttı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

luyindama-ile-yollar-ayrildi_885e3

Suudi Arabistan kulübü, Luyindama'nın performansından memnun kalması halinde 3 milyon euro ödeyip bonservisini satın alabilecek. Galatasaray'a 2019 yılında 8 milyon euro gibi bir bedelle transfer olan Luyindama, 79 maça çıkmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan Burak Elmas tek tek açıkladı: Prensip anlaşmasına vardıkBaşkan Burak Elmas tek tek açıkladı: Prensip anlaşmasına vardık
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu haberi konuşuyor! Gedson Fernandes gemileri yaktı... Kariyerini bile bitirebilirSon dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray bu haberi konuşuyor! Gedson Fernandes gemileri yaktı... Kariyerini bile bitirebilir
Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Christian Luyindama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Gomis için tarihi hamle! Taraftar sevinçten çılgına dönecek...

Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

Ghislain Konan ile anlaşıldı! İşte Konan'ın ilginç hayat hikayesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylılar ismini duyunca çıldırdı! Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Pena, geldiğine pişman olabilir...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaraylılar ismini duyunca çıldırdı! Sarı-Kırmızılıların yeni transferi Pena, geldiğine pişman olabilir...

Onyekuru Türkiye'ye mi dönüyor?

Onyekuru Türkiye'ye mi dönüyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ve beklenen an geldi! Fenerbahçe, Joachim Löw ile prensip anlaşmaya vardı...

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.