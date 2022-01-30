Son dakika Galatasaray haberleri: Domenec Torrent'in ilk kurbanı Luyindama oldu! Yeni adresi herkesi şaşırttı...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da performansından memnun kalınmayan Luyindama ile yollar ayrıldı. Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sahalara iyi dönemeyen defans oyuncusunun ayrılığı TFF'ye bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ

Galatasaray'dan ayrılan Luyindama, Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımına transfer oldu. Sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanan Luyindama'nın maaşını Al Taawon karşılayacak. Luyindama'nın bu takım transfer olması taraftarları şaşırttı.

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Suudi Arabistan kulübü, Luyindama'nın performansından memnun kalması halinde 3 milyon euro ödeyip bonservisini satın alabilecek. Galatasaray'a 2019 yılında 8 milyon euro gibi bir bedelle transfer olan Luyindama, 79 maça çıkmıştı.



