Son dakika Galatasaray haberleri! Dünya tarihine geçecek transfer! Ali Akman adım adım geliyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray'da Gomis ile de yollar kısa süre içinde ayrılacak. Bu mevkiye daha dinç ve genç isim düşünen Okan Buruk, rotasını Ali Akman'a kırdı. Frankfurt'a kiralama teklifi yapan Galatasaray, olumlu dönüş aldı.

ALİ AKMAN DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğulları Hamza ve Efe'nin ardından yeğeni Ali Akman da sarı - kırmızılılara imza atmak üzere... Ali Akman'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken kısa süre içinde bu transferin açıklanması bekleniyor.

DÜNYA TARİHİNE GEÇEBİLİR

Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın ardından Ali Akman da kadroya katılırsa aynı aileden üçüncü futbolcu sarı - kırmızılılarda yer almış olacak. Dünya tarihinde daha önce aynı aileden üç futbolcunun forma giydiği bir takım olmaması nedeniyle Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde tarihe geçebilir.



