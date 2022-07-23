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Son dakika Galatasaray haberleri! Dünya tarihine geçecek transfer! Ali Akman adım adım geliyor...

23.07.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Yerli santrfor arayışlarını sürdüren Galatasaray, Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Eintracht Frankfurt'a kiralama teklifinde bulundu. Ali Akman'ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken bu transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Ali Akman'ın Galatasaray'a imza atmasının ardından, dünya tarihinde daha önce aynı aileden üç futbolcunun forma giydiği bir takım olmaması nedeniyle sarı-kırmızılılar tarihe geçecek.

Son dakika Galatasaray haberleri! Dünya tarihine geçecek transfer! Ali Akman adım adım geliyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray'da Gomis ile de yollar kısa süre içinde ayrılacak. Bu mevkiye daha dinç ve genç isim düşünen Okan Buruk, rotasını Ali Akman'a kırdı. Frankfurt'a kiralama teklifi yapan Galatasaray, olumlu dönüş aldı.

ALİ AKMAN DA GALATASARAY'I İSTİYOR

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Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğulları Hamza ve Efe'nin ardından yeğeni Ali Akman da sarı - kırmızılılara imza atmak üzere... Ali Akman'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken kısa süre içinde bu transferin açıklanması bekleniyor.

DÜNYA TARİHİNE GEÇEBİLİR

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Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın ardından Ali Akman da kadroya katılırsa aynı aileden üçüncü futbolcu sarı - kırmızılılarda yer almış olacak. Dünya tarihinde daha önce aynı aileden üç futbolcunun forma giydiği bir takım olmaması nedeniyle Galatasaray, transferin gerçekleşmesi halinde tarihe geçebilir.


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