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Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçelileri adeta çıldırtmıştı! Gomis yerine Galatasaray'da Vincent Janssen geliyor!

26.01.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da golcü arayışı devam ediyor. Devre arasında yapılacak takviyeyle hem UEFA'da ileri gitmek isteyen, hem de ligde üst sıralara oynamak isteyen Sarı-Kırmızılılarda Domenec Torrent'in birinci önceliği golcü oyuncu... Geçtiğimiz günlerde Gomis iddiaları taraftarı heyecanlandırırken basına ilginç bir iddia düştü. Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve kaçırdığı gollerle adeta taraftarı çıldırtan Vincent Janssen, Galatasaray'ın radarına girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçelileri adeta çıldırtmıştı! Gomis yerine Galatasaray'da Vincent Janssen geliyor!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Devre arasında yapılacak transferlerle taraftarını mutlu etmeyi hedefleyen Galatasaray'da Burak Elmas ve ekibinin listesi belli oldu. Domenec Torrent göreve geldiğinden beri takımda golcü eksikliğinin olduğunu belirtmesi üzerine Sarı-Kırmızılı yönetim harekete geçti.

SON DAKİKA: GOMIS DERKEN ESKİ FENERBAHÇELİ GELİYOR!

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Galatasaray'dan herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar Fenerbahçe'nin eski golcüsünü gündeme aldı. Kariyerinde büyük bir düşüş yaşayan ve Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'de forma giyen Vincent Janssen ile Galatasaray'ın yakından ilgilendiği öğrenildi. Yönetimin menajerler aracılığı ile kiralama teklifi yaptığı bile iddia ediliyor.

FENERBAHÇE'DE İYİ PERFORMANS SERGİLEYEMEDİ

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Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde yalnızca 5 gol atabilen forvet oyuncusu, taraftarlara adeta saç baş yoldurtmuştu. Sarı-Lacivertli ekip performansından memnun olmadığı Janssen'i Tottenham'a geri göndermiş ve tekrar kiralamak istememişti.

SADECE 540 DAKİKA OYNAYABİLDİ

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Janssen, bu sezon sadece 540 dakika oynayabildi ve 1 gol 1 asist üretti. Galatasaray'ın böyle bir hamle yapması taraftarı da şaşkına çevirdi. Herkes Gomis transferine odaklanmışken Janssen'e böyle bir teklif yapılması tüm taraftarı şaşırttı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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