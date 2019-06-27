Galatasaray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

Galatasaray'la ilgili son dakika transfer iddiası... Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre; Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya resmi teklifini iletti.
Haberde; Aboubakar'ın Portekiz ekibinden ayrılması için doğru zaman olduğu, daha önce Türkiye'de oynadığı için Galatasaray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
PORTO'DA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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