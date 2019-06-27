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Galatasaray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2019 10:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, transfer listesinde yer alan Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar için ilk resmi hamlesini gerçekleştirdi ve Porto'ya teklifini yaptı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

Galatasaray'la ilgili son dakika transfer iddiası... Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre; Galatasaray, Aboubakar için Porto'ya resmi teklifini iletti.

Haberde; Aboubakar'ın Portekiz ekibinden ayrılması için doğru zaman olduğu, daha önce Türkiye'de oynadığı için Galatasaray'a sıcak baktığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

PORTO'DA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon 11 maçta 589 dakika süre alan Aboubakar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray vincent aboubakar Beşiktaş porto

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