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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Adası için resmi imzalar atıldı! 30 yıllık sözleşme...

22.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sözünü tuttu ve Galatasaray Adası ile ilgili resmi imzaları attı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Özbek, "Galatasaray Adası dört parsel, biri bizim, diğer üç parsel Milli Emlak'a ait. İrtifak hakkı için Milli Emlak ile iletişime geçtim. Söz konusu parsellerin 30 yıllığına Galatasaray'a irtifaklandırılması için sözleşmeler hazırlanıyor. Müjdeli haberi yakında vereceğim." demişti. Resmi imzalar bugün atıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Adası için resmi imzalar atıldı! 30 yıllık sözleşme...

Son dakika Galatasaray haberleri... Dursun Özbek, Beşiktaş Tapu Müdürlüğü'nde Galatasaray Adası’nın Milli Emlak'ta yer alan parsellerinin tapularını aldı. Dursun Özbek'e, Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener de eşlik ederken öncelikle tapu için imzalar atıldı.

“GALATASARAY ADASI’NIN MİLLİ EMLAK’A AİT BÖLÜMLERİ TAMAMEN GALATASARAY’IN KULLANIMINDA OLACAK”

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“Bugün Galatasaray için çok önemli bir gün. Galatasaray Adası’na ait bizim tapulu arsamızın yanında yer alan bölümlerinin irtifak hakkını 30 yıllığına Galatasaray’ın kullanımına alıyoruz. Tapuya da tescil için geldik. Bütün Galatasaraylılara müjdeliyorum. Bundan sonra adanın Milli Emlak’a ait bölümleri tamamen Galatasaray’ın kullanımında olacak 30 yıl için. Burada emeği geçen herkese müteşekkir ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum, bu konuda bize büyük destek verdiler. Uzun zamandır Galatasaraylılar için hep problem şeklinde mevcudiyetini sürdürmüş olan ada için bugün yaptığımız anlaşmayla üst kullanım hakkı 30 yıl için Galatasaray’a aittir. Bundan sonraki işlemler için de büyük kolaylık. Onun için tekrar tekrar teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş Tapu Müdürü Mehmet Sadık Yumuk’a teşekkür ediyorum. Gereken çabuklukta tapumuzu hazırladılar, verdiler. Galatasaray’a ait olmayan bölümün tapuları Galatasaray Spor Kulübü’ne hayırlı olsun.

“GALATASARAY ADASI, SOSYAL TESİS OLARAK GALATASARAY ÜYELERİNE HİZMET VERECEK”

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“Galatasaray için çok önemli tapu işlemini bugün gerçekleştirdik. Galatasaray Adası’nda bizim tapulu arsamızın yanında 2 tane de Milli Emlak’a ait bölüm var. Yaptığımız müracaatlar sonucunda Milli Emlak’a ait bölümlerin 30 yıllık üst kullanım hakkını Galatasaray’a aldık. Bundan sonra Galatasaray buradaki imar çalışmalarına devam edecek, düzenlemelere devam edeceğiz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. Orası artık Galatasaray Adası. Bundan sonra da Galatasaray üyelerine, sosyal tesis olarak hizmet verecek. Ayrıca bazı spor dallarımızı da tekrar oraya getireceğiz. Galatasaray Adası’nı Galatasaray’a kazandıran kişilere çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir üyelerimiz adamızdan faydalanamıyorlardı. Geçmiş yönetimlerin de büyük katkısı oldu. Galatasaray Adası, bugün Galatasaraylıların… Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Bakanıma, kamuda bize destek veren, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray için önemli bir oluşumdu. Bundan sonra Galatasaraylılara hizmet edecek ada. Geçmişte olduğu gibi Galatasaraylıların buluşma noktası olacak. Özellikle Avrupa Yakası’nda Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin buluşma noktalarında eksiklik vardı. Karşı tarafta Kalamış var, burada da adamız var artık. Tamamen bir sosyal tesis olarak Galatasaray üyelerine hizmet verecek. En iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Bütün Galatasaraylıları bundan sonra adaya bekliyoruz.”


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