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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray niyeti bozdu! Beşiktaş'ın değişilmez oyuncusu Larin'i kadrosuna katıyor

25.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı futbolcunun durumunu menajeri vasıtasıyla sorduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, Larin'e yıllık 1.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat teklif etmiş, Kanadalı futbolcu 2.2 milyon euro istediği için anlaşma zemini oluşmamıştı. Bu olayın ardından Ahmet Nur Çebi'nin kesin talimatıyla 1.5 milyon euro'nun üstüne çıkılmayacağı öğrenilmişti. Galatasaray sezon sonu Larin'i kadrosuna katabilir.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray niyeti bozdu! Beşiktaş'ın değişilmez oyuncusu Larin'i kadrosuna katıyor
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray milli araya Trabzonspor mağlubiyetinin verdiği moral bozukluğuyla girdi. Transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Beşiktaş'ın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Cyle Larin için nabız yoklayan Galatasaray'a olumlu cevap geldi.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

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Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncunun geçtiğimiz haftalarda yaptığı sözleşme görüşmesinden sonuç çıkmadı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi Larin'e 1.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat önerirken, Larin cephesi 2.2 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat ve bonus istedi. Bu talep karşısında şaşkına dönen Ahmet Nur Çebi masadan kalktı ve 1.5 milyon euro'nun üstüne çıkmama kararı aldı. Hal böyle olunca Larin, sezon sonunda serbest kalıp istediği kulübe ücretsiz imza atabilecek.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

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Galatasaray, Beşiktaş ile anlaşamayan Larin için menajeri vasıtasıyla nabız yokladı ve olumlu cevap aldı. Bugüne kadar siyah-beyazlı ekiple 96 maçta 38 gol atıp 17 de asist üreten Larin'in adı birçok Avrupa kulübü ile anılıyordu. Galatasaray'ın 2.2 milyon euro'yu vermeye hazır olduğu Larin'in transferi sezon sonunda bitebilir.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Cyle Larin
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