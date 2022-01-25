Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray niyeti bozdu! Beşiktaş'ın değişilmez oyuncusu Larin'i kadrosuna katıyor

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray milli araya Trabzonspor mağlubiyetinin verdiği moral bozukluğuyla girdi. Transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Kırmızılı yönetimden flaş bir hamle geldi. Beşiktaş'ın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Cyle Larin için nabız yoklayan Galatasaray'a olumlu cevap geldi.

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncunun geçtiğimiz haftalarda yaptığı sözleşme görüşmesinden sonuç çıkmadı. Ahmet Nur Çebi ve yönetimi Larin'e 1.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat önerirken, Larin cephesi 2.2 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat ve bonus istedi. Bu talep karşısında şaşkına dönen Ahmet Nur Çebi masadan kalktı ve 1.5 milyon euro'nun üstüne çıkmama kararı aldı. Hal böyle olunca Larin, sezon sonunda serbest kalıp istediği kulübe ücretsiz imza atabilecek.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, Beşiktaş ile anlaşamayan Larin için menajeri vasıtasıyla nabız yokladı ve olumlu cevap aldı. Bugüne kadar siyah-beyazlı ekiple 96 maçta 38 gol atıp 17 de asist üreten Larin'in adı birçok Avrupa kulübü ile anılıyordu. Galatasaray'ın 2.2 milyon euro'yu vermeye hazır olduğu Larin'in transferi sezon sonunda bitebilir.

