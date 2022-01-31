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Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis geldiğine çok sevinecek! Aleyna Tilki'nin paylaşımı alev aldı...

31.01.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a imzası an meselesine kalan Gomis transferi için taraftarlar sosyal medyayı adeta yıktı. Gomis'in son yaptığı paylaşımın ardından büyük heyecana kapılan Galatasaray taraftarı golcü oyuncunun takımlarına dönmesinin mutluluğunu yaşıyor. Gomis ile ilgili bir paylaşımda stadyumda gol atınca stadyumda müziklerinin çaldığı Aleyna Tilki'den geldi. Gomis, bu paylaşıma cevap verince ortalık adeta alev aldı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis geldiğine çok sevinecek! Aleyna Tilki'nin paylaşımı alev aldı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i tekrar takıma kazandıran Sarı-Kırmızılılarda taraftarlar çok mutlu. Yaşanan bu gelişmenin ardından güzel şarkıcı Aleyna Tilki'den Gomis paylaşımı geldi. Golcü oyuncu, Galatasaray'da gol attığı zaman stadyumda müzikleri çalan şarkıcıya cevap vermekte gecikmedi. Gomis'in bu cevabının ardından sosyal medya yıkıldı. Binlerce beğeni yapan Galatasaray taraftarı Gomis'in gelişini kutladı.

"GOMIS'İ GETİRDİM, BAŞARDIK!"

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2017-2018 sezonunda gol krallığını alarak takımının şampiyonluğunda büyük katkısı olan Gomis'in gollerinin Aleyna Tilki'nin söylediği bir şarkı çalıyordu. Aleyna Tilki de Gomis transferini duyunca, 'Gomisi getirdim, başardık!' mesajını paylaştı. Golcü oyuncu bu paylaşıma cevap vermekte gecikmedi.

"ŞARKILARINI ÇOK ÖZLEDİM"

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Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Geri döndüğüme çok mutluyum!şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" ifadelerini kullanarak Aleyna Tilki'ye cevap verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Aleyna Tilki
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