Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis geldiğine çok sevinecek! Aleyna Tilki'nin paylaşımı alev aldı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i tekrar takıma kazandıran Sarı-Kırmızılılarda taraftarlar çok mutlu. Yaşanan bu gelişmenin ardından güzel şarkıcı Aleyna Tilki'den Gomis paylaşımı geldi. Golcü oyuncu, Galatasaray'da gol attığı zaman stadyumda müzikleri çalan şarkıcıya cevap vermekte gecikmedi. Gomis'in bu cevabının ardından sosyal medya yıkıldı. Binlerce beğeni yapan Galatasaray taraftarı Gomis'in gelişini kutladı.

"GOMIS'İ GETİRDİM, BAŞARDIK!"

2017-2018 sezonunda gol krallığını alarak takımının şampiyonluğunda büyük katkısı olan Gomis'in gollerinin Aleyna Tilki'nin söylediği bir şarkı çalıyordu. Aleyna Tilki de Gomis transferini duyunca, 'Gomisi getirdim, başardık!' mesajını paylaştı. Golcü oyuncu bu paylaşıma cevap vermekte gecikmedi.

"ŞARKILARINI ÇOK ÖZLEDİM"

Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Geri döndüğüme çok mutluyum!şimdi sırada gollerime devam edip senin müziğini dinlemeliyim çünkü şarkını çok özledim!" ifadelerini kullanarak Aleyna Tilki'ye cevap verdi.



