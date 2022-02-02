Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis'in sözleşmesindeki o madde taraftarı çok üzdü! Herkes şaşkın...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gomis'i özel uçakla Türkiye'ye getiren Galatasaray'da taraftarlar bir nebze de olsa mutlu oldu. Ligde takımın bulunduğu sıra nedeniyle mutsuz olan sarı-kırmızılılar Gomis transferiyle büyük coşku yaşadı. Fakat Gomis'in kontratında bulunduğu iddia edilen bir madde taraftarı şoke etti.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Bafetimbi Gomis, yarım sezon için 650 bin euro para kazanacak. Fransız golcünün sözleşmesinde 2 adet de bonus maddesi var. Galatasaray Avrupa'da bir üst tura yükselirse 350 bin euro daha alacak.

ŞOKE EDEN MADDE! TARAFTARI ÜZDÜ

Takvim'de yer alan haberde, 2. bonus maddesi Galatasaray taraftarını şoke etti. İddiaya göre, Galatasaray bu sezon küme düşmezse Fransız yıldız 250 bin euro daha kazanacak. Bu iddia Galatasaray yönetimi tarafından henüz yalanlamadı. Galatasaray taraftarını çok üzen bu olay karşısında yönetimin ne yapacağı henüz bilinmiyor.

10 GOL ATARSA OTOMATİK UZAYACAK

Küme düşmeme durumunda bonus alma maddesi Galatasaray taraftarını çok incittiği öğrenildi. Bu arada Gomis'in 10 gol atması durumunda sözleşmesinin otomatik uzayacağı iddia edilirken gelecek sezon için 1.6 milyon euro para kazanacağı gelen haberler arasında.

(AKŞAM)



