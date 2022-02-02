SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis'in sözleşmesindeki o madde taraftarı çok üzdü! Herkes şaşkın...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis'in sözleşmesindeki o madde taraftarı çok üzdü! Herkes şaşkın...

02.02.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Gomis transferi mutlu sonla bitti. Sarı-kırmızılılar gol yollarındaki sorunu Gomis'i alarak halletti. Takıma 1-2 gün içinde katılması beklenen Fransız golcü İstanbul'a geldi. Gomis'in kontratına koydurduğu iddia edilen bir madde ise taraftarları çok üzerek şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis'in sözleşmesindeki o madde taraftarı çok üzdü! Herkes şaşkın...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gomis'i özel uçakla Türkiye'ye getiren Galatasaray'da taraftarlar bir nebze de olsa mutlu oldu. Ligde takımın bulunduğu sıra nedeniyle mutsuz olan sarı-kırmızılılar Gomis transferiyle büyük coşku yaşadı. Fakat Gomis'in kontratında bulunduğu iddia edilen bir madde taraftarı şoke etti.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME

650x344-son-dakika-galatasarayin-yeni-transferi-bafetimbi-gomis-istanbula-geldi-iste-ilk-sozleri-1643737691789

Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Bafetimbi Gomis, yarım sezon için 650 bin euro para kazanacak. Fransız golcünün sözleşmesinde 2 adet de bonus maddesi var. Galatasaray Avrupa'da bir üst tura yükselirse 350 bin euro daha alacak.

ŞOKE EDEN MADDE! TARAFTARI ÜZDÜ

1200x627-bafetimbi-gomis-galatasaray-icin-yola-cikti-1643715375860

Takvim'de yer alan haberde, 2. bonus maddesi Galatasaray taraftarını şoke etti. İddiaya göre, Galatasaray bu sezon küme düşmezse Fransız yıldız 250 bin euro daha kazanacak. Bu iddia Galatasaray yönetimi tarafından henüz yalanlamadı. Galatasaray taraftarını çok üzen bu olay karşısında yönetimin ne yapacağı henüz bilinmiyor.

Son dakika! Galatasaray'ın yeni transferi Gomis İstanbul'da! İşte ilk sözleriSon dakika! Galatasaray'ın yeni transferi Gomis İstanbul'da! İşte ilk sözleri

10 GOL ATARSA OTOMATİK UZAYACAK

thumbs_b_c_3f7faf649ed2d5487c76a0c98888e5f1

Küme düşmeme durumunda bonus alma maddesi Galatasaray taraftarını çok incittiği öğrenildi. Bu arada Gomis'in 10 gol atması durumunda sözleşmesinin otomatik uzayacağı iddia edilirken gelecek sezon için 1.6 milyon euro para kazanacağı gelen haberler arasında.

(AKŞAM)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası...Galatasaray'da isyan bayrağı açıldı! Gedson transferi sonrası...
Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilirFatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir
Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Galatasaray'da kriz çıktı! Kadro dışı bırakıldı...

Galatasaray'da kriz çıktı! Kadro dışı bırakıldı...

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Tarih böylesini görmedi...

Galatasaray taraftarı çıldırdı! Tarih böylesini görmedi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Afganistan’da Taliban’dan kaçtı! Yetişkin film yıldızı oldu

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.