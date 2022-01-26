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Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis kulübün anahtarını istedi! Galatasaray yönetimi şaştı kaldı...

26.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da gözler forvete yapılacak transfere çevrildi. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, dün katıldığı canlı yayında Gomis ile görüştüklerini resmen açıklamıştı. Gomis'in menajeri de oyuncusunun Galatasaray'a gelmek istediğini açıklamış ve taraftarları heyecanlandırmıştı. Bu olayların ardından 36 yaşındaki yıldızdan ilginç bir maaş talebi geldi. Yönetimi de şaşırtan bu olay taraftarlar tarafından da garip karşılandı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis kulübün anahtarını istedi! Galatasaray yönetimi şaştı kaldı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Kırmızılı ekipte 2017 yılında forma giyen ve çıktığı 33 maçta 29 gol atarak o dönem Galatasaray'ın şampiyon olmasında büyük katkı sağlayan Gomis, sonrasında takımdan ayrılarak kulübe veda etmişti. Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde her zaman bağı olan Fransız yıldız ile görüşüldüğünü açıklayan Burak Elmas'a Gomis cephesinden şok bir talep geldi.

SON DAKİKA: ARADAKİ FARK UÇURUM! 3 MİLYON EURO...

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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Hilal'e transfer olan Fransız oyuncu 3.5 yıllık macerasına nokta koyduktan sonra şu anda boş konumda... Galatasaray'da bu olayı fırsat bilip eski golcüsünü takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. İlerleye yaşı nedeniyle büyük paralar düşünülmeyen Gomis için 1 milyon Euro civarı bir ücret düşünüldü. Fakat Gomis cephesinden gelen en az 3 milyon Euro talebi herkesi şaşırttı.

BU ŞARTLARDA İMKANSIZ

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Galatasaray'dan adeta kulübün anahtarını isteyen Gomis için şu anda tüm görüşmeler tıkanmış vaziyette. Yıldız futbolcunun 3 milyon Euro istemesi hem taraftarları hem de yönetimi şaşırtmış durumda. Burak Elmas ve yönetiminin Galatasaray taraftarının çok istediği oyuncu için nasıl bir tasarruf yapacağı merak konusu oldu.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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