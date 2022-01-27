Son dakika Galatasaray haberleri: Kral geri dönüyor! Gomis ile anlaşma artık an meselesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da kötü gidişin faturası Fatih Terim'e kesilmiş ve takımın başına İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent getirilmişti. Göreve başladığından beri 3 maça çıkan tecrübeli isim henüz puanla tanışamamış ve kalesinde tam 9 gol görmüştü. Yönetimle bir toplantı yapan Torrent, golcü takviyesi istedi. Burak Elmas ve yönetimi Gomis için harekete geçti.

SON DAKİKA: BURAK ELMAS AÇIKLADI: İLGİLENİYORUZ

Burak Elmas, katıldığı canlı yayın programında Gomis transferini doğrulayarak ilgilendiklerini açıklamıştı. Elmas, "Evet Gomis ile ilgileniyoruz fakat görüştüğümüz 1-2 oyuncu daha var. Uygun ve katkısı yüksek oyuncular almak istiyoruz. Talihsiz dönemlerden geçtik. Bunun için çok dikkatli araştırmalar yapıyoruz. Kadromuza önümüzdeki günlerde 1 veya 2 isim katmak için çabalıyoruz" diye konuşmuştu.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Bonservisi elinde bulunan Gomis için sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin de devrede olduğu öğrenildi. Ali Koç ve yönetiminin gol yollarında sıkıntı çeken takımı için bitirici bir santrfor aradığı gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY 1 ADIM ÖNDE

Galatasaray, Gomis transferinde 1 adım önde. Aslan, 1.5 yıllık imza karşılığı 2 milyon 250 bin euro önerdi. Gomis ise net 3 milyon euro istedi. Görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Gomis'in Türkiye'ye dönmeye çok sıcak baktığı için bu transferin an meselesi olduğu öğrenildi.

