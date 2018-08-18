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''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.08.2018 16:33 | Son Güncelleme

Lyon Başkanı Michel Aulas'dan Galatasaray'a kötü haber... Lyon, Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu Jason Denayer transferini bitirdi. Aulas, transfer için “Yeni oyuncumuz geçen sezon Galatasaray ile lig şampiyonu oldu” dedi.

''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''

Galatasaray’ın kiralamak için uğraş verdiği Jason Denayer için Fransız devi Lyon araya girdi ve transferi bitirdi. Fransız kulübünün başkanı Aulas, Belçikalı yıldızın Fransa’da olduğunu söyleyip, “Yeni oyuncumuz geçen sezon Galatasaray ile lig şampiyonu oldu” dedi.

Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uğraştığı Jason Denayer konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar ile 2 kiralık dönemi geçiren ve bir kez daha İstanbul’a gelmek isteyen Belçikalı futbolcu, anlaşma sağlanamayınca rotasını Fransa’ya çevirdi.

Jason Denayer

Fransız Olympique Lyon kulübü de Denayer için resmi girişimleri hızlandırıp, transferi bitirme noktasını getirdi. Lyon Başkanı Jean Michel Aulas da yaptığı açıklamada Denayer ile ilgilendiklerini doğrulayarak, “Yeni oyuncumuz, Belçika Milli Takımı oyuncusu olan ve Galatasaray ile geçen yıl şampiyonluk kazanan bir isim. Birçok önemli referansımız vardı, bu isim Jason Denayer” ifadelerini kullandı.

Aulas ayrıca Denayer’in Lyon’a geldiğini ve yakın zamanda transferin resmileşeceğini duyurdu. Lyon’un Manchester City ile anlaşmaları tamamladığı da belirtildi. (Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
jason denayer Galatasaray lyon Michel Aulas Manchester City

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
cincon ağlama
iyi oyuncuydu yazık
bize ne len galatasaraydan futbol rant türkiyede futbolun f si yok.dünya paralar dönüyor yazık günah.futbolcu denen insanlara bakan satılık eşya gibi bir gün orda birgün burda.altlarında son model arabalar gece alemleri güzel hatunlar.dertleri para.verin asgeri ücret maaş oynayan oynamayan belli olsun.bu ülkeyi bunlar sömürüyor farkında değil bu millet.anca ağızlarını açıp bakıyorlar trene.
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