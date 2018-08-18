''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''

Galatasaray’ın kiralamak için uğraş verdiği Jason Denayer için Fransız devi Lyon araya girdi ve transferi bitirdi. Fransız kulübünün başkanı Aulas, Belçikalı yıldızın Fransa’da olduğunu söyleyip, “Yeni oyuncumuz geçen sezon Galatasaray ile lig şampiyonu oldu” dedi.
Galatasaray’ın kadrosuna katmak için uğraştığı Jason Denayer konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar ile 2 kiralık dönemi geçiren ve bir kez daha İstanbul’a gelmek isteyen Belçikalı futbolcu, anlaşma sağlanamayınca rotasını Fransa’ya çevirdi.
Fransız Olympique Lyon kulübü de Denayer için resmi girişimleri hızlandırıp, transferi bitirme noktasını getirdi. Lyon Başkanı Jean Michel Aulas da yaptığı açıklamada Denayer ile ilgilendiklerini doğrulayarak, “Yeni oyuncumuz, Belçika Milli Takımı oyuncusu olan ve Galatasaray ile geçen yıl şampiyonluk kazanan bir isim. Birçok önemli referansımız vardı, bu isim Jason Denayer” ifadelerini kullandı.
Aulas ayrıca Denayer’in Lyon’a geldiğini ve yakın zamanda transferin resmileşeceğini duyurdu. Lyon’un Manchester City ile anlaşmaları tamamladığı da belirtildi. (Milliyet)
Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi
Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı
Serdar Gürler: "Beşiktaş beni istedi, Huesca için her şeyi yaptım"
Emre Akbaba, Galatasaray'da
Zürih'ten açıklama: Fenerbahçe Michael Frey için verilen süreyi aştı, anlaşma yok
İlkay Gündoğan Almanya Milli Takımı'nı bırakmayacağını açıkladı!
İtalyan basınından Salih Uçan için çarpıcı yorumlar!
Avrupa liglerinde biten transferler!
Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!
Cenk Gönen, Gazişehir Gaziantep'te
Avrupa'nın en büyüğü belli oldu
Trabzonspor'da Özkan Sümer yönetime istifasını sundu!
Claudia Romani kumdan kale yaparken yakalandı
Okuyucu Yorumları 3 yorum