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Son dakika: Galatasaray her an ayrılığı duyurabilir! İşte yıldız futbolcunun yeni takımı

06.01.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray, Christian Luyindama'yla yol ayrımında. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp Kongolu savunmacıyı satın alma opsiyonuyla Belçika ekibi Antwerp'e kiralıyor. Transferin kısa süre içinde açıklanması beklenirken Aslan, Kongolu futbolcudan doğan boşluğu yerli bir isimle doldurmak istiyor.

Son dakika: Galatasaray her an ayrılığı duyurabilir! İşte yıldız futbolcunun yeni takımı
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip kadro planlaması kapsamında yabancı futbolcularının bir kısmıyla yolları ayırmaya hazırlanırken listenin en başında ise deneyimli savunmacı Luyindama var.

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre, taraflar anlaşma noktasında. Belçika ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacağı ve transferi kısa süre içerisinde açıklayacağı aktarıldı.

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BU SEZON YAKALADIĞI ŞANSLARI İYİ DEĞERLENDİREMEDİ

2019 yılında 3 milyon euro karşılığında Luyindama'yı kiralayan Galatasaray, aynı yıl içinde 5 milyon euro daha ödeyerek futbolcunun bonservisini almıştı. Bu sezon kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen Kongolu savunmacı, sarı-kırmızılı formayla toplamda 78 maça çıkarken 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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