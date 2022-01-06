Son dakika: Galatasaray her an ayrılığı duyurabilir! İşte yıldız futbolcunun yeni takımı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de kötü gidişi durduramayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip kadro planlaması kapsamında yabancı futbolcularının bir kısmıyla yolları ayırmaya hazırlanırken listenin en başında ise deneyimli savunmacı Luyindama var.

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre, taraflar anlaşma noktasında. Belçika ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralayacağı ve transferi kısa süre içerisinde açıklayacağı aktarıldı.

BU SEZON YAKALADIĞI ŞANSLARI İYİ DEĞERLENDİREMEDİ

2019 yılında 3 milyon euro karşılığında Luyindama'yı kiralayan Galatasaray, aynı yıl içinde 5 milyon euro daha ödeyerek futbolcunun bonservisini almıştı. Bu sezon kendisine verilen şansları iyi değerlendiremeyen Kongolu savunmacı, sarı-kırmızılı formayla toplamda 78 maça çıkarken 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

