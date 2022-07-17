Son dakika: Galatasaray iki transferi birden bitiriyor! Leo Dubois ve Florian Grillitsch ile anlaşma sağlandı...

Son dakika haberleri: 2022/23 sezonu hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Porto'dan Sergio Oliveira, İttiak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı katan Aslan, iki transferi daha bitirdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler sağ bek, orta saha ve santrfor transferlerine çevrilmişti.

HARIS SEFEROVIC, İSTANBUL'A GELİYOR

Mbaye Diagne ile yollarını ayıran sarı - kırmızılı ekip, Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile her konuda anlaşmaya vardı. İsviçreli golcünün yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ORTA SAHAYA GRILLITSCH

Sergio Oliveira'nın ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Florian Grillitsch ile el sıkıştı.

HER KONUDA ANLAŞILDI

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren ve 18 resmi maça çıkan Grillitsch, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı. Sarı - kırmızılı yönetim, yapılan görüşmeler sonucunda oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

SAĞ BEK TRANSFERİ TAMAM

Öte yandan sağ bek transferi için de gaza basan Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinen Lyon'da forma giyen ve takım kaptanlarından olan Leo Dubois'da mutlu sona ulaştı.

BONSERVİSİ: 3 MİLYON EURO

Sarı - kırmızılıların transfer için Fransız ekibine 3 milyon euro ödeyeceği ve oyuncuyla son detayları görüştüğü belirtildi.

Fransa Milli Takımı'nda da 13 maça çıkmış olan 27 yaşındaki futbolcunun transferinin açıklanması için geri sayıma geçildiği aktarıldı.

