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  4. Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile anlaştı!

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile anlaştı!

10.07.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da oynadığı üç dönemde de gösterdiği performansla sarı - kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Henry Onyekuru'nun yeni adresi belli oldu. Geçtiğimiz sezonun başında Monaco'dan Olympiakos'a transfer olan Nijeryalı futbolcu Adana Demirspor ile resmi sözleşme imzaladı. Dün, Türkiye'ye gelen futbolcu bugün Adana Demirspor'a 1 yıllığına kiralandı.

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru, Adana Demirspor ile anlaştı!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a 2019, 2020 ve 2021 senelerinde 3 kez kiralık olarak transfer olan Henry Onyekuru, sarı - kırmızılı kulüple gösterdiği performansla hem taraftarların beğenisini toplamış hem de birer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'e resmen geri döndü.

ADANA DEMİRSPOR'DA

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Olympiakos'tan Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı.

MURAT SANCAK: "DAHA ÖNCE İSTEMEMİŞTİM"

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Onyekuru'nun kendilerine daha önce teklif edildiğini söyleyen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Daha önce teklif etmişlerdi ama maliyetinden dolayı istememiştim. Son anda tekrar önerildi, yoğun bir diplomasinden sonra anlaştık. Bir yıl kiralık. Bir yıl sonunda memnun kalırsak, satın alma opsiyonumuz var. Yunus'tan dolayı ağzımız yandı. Eğer satın alırsak, 3 yıllık sözleşmemiz olacak." ifadelerini kullandı.

ONYEKURU: "KUPALAR İÇİN HAZIR OLSUNLAR"

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İmzasının ardından konuşan Onyekuru ise "Böyle bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bazı eski takım arkadaşlarımla konuştuğumda buranın, birkaç yıl içinde Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olacağını söylediler. Burada yüzde yüzümü vereceğim ve sonrasında taraftarlar tüm kupaları kazanmak için hazır olsunlar." dedi.


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Adana Demirspor Henry Onyekuru galatasaray
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