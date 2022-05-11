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Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler!

11.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da efsaneler arasına adını yazdıran Sabri Sarıoğlu, çok konuşulacak ifadeler kullandı. Sarı - kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Göztepe'nin yolunu tutan Sarıoğlu, Fatih Terim'e kırgınlığı olduğunu söyledi.

Son dakika: Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'ndan Fatih Terim'e olay sözler!

Son dakika haberleri: Alyapısından yetiştiği ve ilk kez 2001 yılında A Takım'a yükseldiği Galatasaray'dan 2017 yılında ayrılan Sabri Sarıoğlu, sarı - kırmızılıların unutulmaz isimleri arasına girmişti.

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Yıllar süren Galatasaray kariyerinin ardından Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, bu süreçte Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek ile sorun yaşadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını ifade etti.

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"KIRGINLIĞIM VAR"

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Göztepe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fatih Terim'in ekibi tarafından arandığını söyleyen Sarıoğlu, "Fatih Hoca'nın ekibinden 2 kişi 'yuvaya dönüyorsun hiçbir yerle imzalama' dedi. Ardından transfer sezonu geldi arayan soran olmadı, ortada kaldım. Kırgınlığım var" dedi.

Galatasaray kariyeri 2017 yılına kadar süren Sarıoğlu, toplam 508 maça çıkarken 24 gol atıp 56 asist yaptı. (Fanatik)

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe son dakika haberi
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