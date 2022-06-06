Son dakika: Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Jorge Jesus çok istiyor...

Son dakika haberleri: Teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus'a iddialı bir kadro vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Temmuz ayında Şampiyonlar Ligi ön elemesi için ilk maçını oynayacak olan sarı - lacivertlilerin gündemine Galatasaray'ın eski yıldızı geldi...

Fenerbahçe taraftarları, teknik direktör Jorge Jesus'un imzasının ardından rotasını transfere çevirdi. Takıma önemli takviyeler yapılmasını isteyen taraftarlara sarı - lacivertli yönetimden müjde geldi.

JESUS'UN İSTEĞİ GERÇEK OLUYOR

Yaklaşık 2,5 aydır Fenerbahçe'yi izlediği bilinen ve mutlaka skorer bir kanat oyuncusunun takıma kazandırılması gerektiğini yönetime ileten Jorge Jesus'un isteği gerçekleşiyor.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'IN ESKİ YILDIZINA TALİP OLDU

Sarı - lacivertliler, Hollanda Ligi Eredivisie'de PSV forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma için harekete geçti.

5 MİLYON EURO

Hollanda ekibinde istenen performansı bir türlü gösteremeyen ve geride bıraktığımız sezonu Olympiakos'ta kiralık olarak geçiren Bruma için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservisine 5 milyon euro'luk bütçe ayırdığı öğrenildi.

SATIŞINA SICAK BAKILIYOR

PSV'nin ise gelecek sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve beklenen verim alınamayan Portekizli futbolcunun satışına sıcak baktığı kaydedildi.

GALATASARAY'A 13 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Bruma, 2013 yılında Sporting'den 13 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olmuş ve Galatasaray'dan da 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tutmuştu. PSV ise oyuncu için 12 milyon euro ödemişti.

BRUMA KİMDİR?



