SON DAKİKA! Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 4'üncü transferi, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues oldu. Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.
Fenerbahçe Kulübü'nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. (DHA)
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