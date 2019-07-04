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SON DAKİKA! Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.07.2019 21:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımında forma giyen kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

SON DAKİKA! Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

Sarı lacivertli kulübün yönetimi, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 4'üncü transferi, geçen sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılan Garry Rodrigues oldu. Oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varan sarı lacivertli ekip, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, sarı lacivertli takımın Topuk Yaylası'nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor. (DHA)

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Fenerbahçe Garry Rodrigues

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
BİZ KAYMAĞI YEDİK,FENERE POSASI KALDI
@cemalsahin07 hıı dabi dabi.. 28 yaşında ve futbolu iyice olgunlaştı.. şimdi sol kanatta şenerin içinden geçecek.. bekleyin.. arkasına kolarov da geliyor... :DDD
Efsane kadro kuruluyor. Şampiyon Fenerbahçe
GS alsaydı daha iyiydi.neyse hayırlısı olsun
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