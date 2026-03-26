SON DAKİKA | Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu rüyasına Inter engeli! İtalyanlardan dudak uçuklatan bonservis talebi...

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üstte tutan Galatasaray, orta sahasını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için yeniden harekete geçiyor.

Yaz transfer döneminde de milli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden ancak İtalyan kulübünün izin vermemesiyle eli boş dönen Sarı-Kırmızılı yönetim, bu kez işi bitirmekte kararlı. Ancak Çizme basınından gelen son dakika haberleri, pazarlık masasının çok çetin geçeceğini gösteriyor.

CİMBOM 10 MİLYON EURO DİYOR, INTER KAPIYI YÜKSEKTEN AÇIYOR

İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden Calciomercato, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferi için ayırdığı bütçeyi ve Inter'in beklentisini okuyucularına duyurdu. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki oyun kurucuyu 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Fakat Inter yönetimi, takımın beyni konumundaki Hakan için kapıyı adeta duvardan açtı. İtalyan devinin, milli yıldızın bonservisini 15 ila 20 milyon Euro arasında belirlediği ve bu rakamın altına inmeye pek de sıcak bakmadığı ifade edildi.

ÇİZME'DE İSTİKRAR ABİDESİ

Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla yine istikrarlı ve skorer bir görüntü çiziyor. İtalyan deviyle 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon görev aldığı 26 karşılaşmada 9 gol ve 4 asistlik harika bir performans sergiledi.