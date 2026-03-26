SON DAKİKA | Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu rüyasına Inter engeli! İtalyanlardan dudak uçuklatan bonservis talebi...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminden beri rüyalarını süsleyen Hakan Çalhanoğlu için İtalya'dan flaş bir haber geldi! Çizme basını, Sarı-Kırmızılıların 32 yaşındaki milli yıldız için Inter'in kapısını yeni bir teklifle çalmaya hazırlandığını duyurdu. Ancak İtalyan devinin, Galatasaray'ın planladığı bütçenin çok üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği ve iki kulüp arasında kıran kırana bir pazarlık savaşının yaşanacağı belirtildi. İşte o dev transfer iddiasının perde arkası...

Emre Şen
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefini her zaman en üstte tutan Galatasaray, orta sahasını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için yeniden harekete geçiyor.

Yaz transfer döneminde de milli futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden ancak İtalyan kulübünün izin vermemesiyle eli boş dönen Sarı-Kırmızılı yönetim, bu kez işi bitirmekte kararlı. Ancak Çizme basınından gelen son dakika haberleri, pazarlık masasının çok çetin geçeceğini gösteriyor.

CİMBOM 10 MİLYON EURO DİYOR, INTER KAPIYI YÜKSEKTEN AÇIYOR

İtalya'nın önde gelen spor sitelerinden Calciomercato, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu transferi için ayırdığı bütçeyi ve Inter'in beklentisini okuyucularına duyurdu. Habere göre; Sarı-Kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki oyun kurucuyu 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Fakat Inter yönetimi, takımın beyni konumundaki Hakan için kapıyı adeta duvardan açtı. İtalyan devinin, milli yıldızın bonservisini 15 ila 20 milyon Euro arasında belirlediği ve bu rakamın altına inmeye pek de sıcak bakmadığı ifade edildi.

ÇİZME'DE İSTİKRAR ABİDESİ

Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla yine istikrarlı ve skorer bir görüntü çiziyor. İtalyan deviyle 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon görev aldığı 26 karşılaşmada 9 gol ve 4 asistlik harika bir performans sergiledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nefesler tutuldu! Türkiye, Dünya Kupası yolunda sahaya çıkıyorNefesler tutuldu! Türkiye, Dünya Kupası yolunda sahaya çıkıyor
'İhtarname' iddiaları ortalığı karıştırmıştı! Icardi'nin menajerinden açıklama'İhtarname' iddiaları ortalığı karıştırmıştı! Icardi'nin menajerinden açıklama

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

Çantasını toplamaya başladı! Galatasaray'da sezon sonu ayrılık: Geldiği gibi gidiyor

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

"Emeklilik hayalimdi!" Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

