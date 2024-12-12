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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.12.2024 17:48
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'ın Malmö maçı 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö'ya konuk olacak

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.

Kupa 2'de bu sezon etkili bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 11 puanla haftaya 4. sırada girdi. Malmö ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

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MALMÖ: Persson, Stryger, Rösler, Zatterström, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim.

GALATASARAY: Muslera, Davinson, Metehan Baltacı, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Jelert, Batshuayi

GOL UMUDU YUNUS VE BATSHUAYI

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Galatasaray'ın İsveç temsilcisi karşısında en önemli gol ayağı Belçikalı santrfor Michy Batshuayi ile milli futbolcu Yunus Akgün olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Malmö karşısında bu sezonki en golcü futbolcuları Victor Osimhen (10), Barış Alper Yılmaz (7) ve Mauro Icardi'den (6) yoksun çıkacak.

17 MAÇTIR YENİLMEDİ

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Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

"Cimbom" UEFA Avrupa Ligi ve Trendyol Süper Lig'deki 19 puan mücadelesinde mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ise ilk 8 iddiasını yenilgisiz sürdürüyor.

AVRUPA'DA 324. MAÇ

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Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 323 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 86 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa mücadelelerinde rakip fileleri 442 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 485 gole engel olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi UEFA son dakika galatasaray
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