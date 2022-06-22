SON DAKİKA: Galatasaray'ın orta sahası PSG'den geliyor! Cenk Ergün...

Yeni sezona yeni başkan ve yeni teknik direktörü ile başlayacak olan Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk... Transfer çalışmalarını da bu yönde sürdüren Başkan Özbek seçilmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada "Nokta transferler yapacağız" mesajı verirken, taraftarları heyecanlandırmıştı.

Birçok isimle temas halinde olduğu bilinen Sarı-Kırmızılı kurmayların transferde önceliği orta saha bölgesine verdiği bilinirken, yeni sporitf direktör Cenk Ergün'ün flaş bir ismi listenin ilk sırasına yazdığı öğrenildi.

5 MİLYON ÖDEMEYE HAZIR!

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray, Fransa Ligue 1'in köklü kulübü Paris Saint-Germain'de forma giyen 32 yaşındaki yıldız isim Idrissa Gana Gueye ile ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin Gueye için 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı öğrenildi.

PSG 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

Gueye, bu sezon 7'si Şampiyonlar Ligi olmak üzeri tam 33 resmi maçta görev yaptı. 2 bin 43 dakika sahada kalan başarılı oyuncu 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON

Transfermarkt verilerine göre 32 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro. Gueye, 2019 yılında, Everton'dan PSG'ye 30 milyon Euro bonser bedeli karşılığında transfer olmuştu.



