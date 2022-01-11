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SON DAKİKA: Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'da!

11.01.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına kimin geçeceği konuşulurken Başkan Burak Elmas yaptığı basın toplantısında Domenec Torrent ile anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Yardımcılarının da Türk olabileceğini ifade eden Elmas, önümüzdeki günlerde detayların paylaşılacağını ifade etmişti.

SON DAKİKA: Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'da!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardığı Domenec Torrent İstanbul'a geldi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası boşalan koltuğa Domenec Torrent geçti. 1962 doğumlu olan İspanyol çalıştırıcı bir dönem Guardiola ile de çalışmıştı. Başkan Burak Elmas'ın bizzat görüştüğü Domenec Torrent önümüzdeki günlerde kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi imzayı atacak.

BURAK ELMAS AÇIKLAMIŞTI

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Burak Elmas bugün yaptığı toplantıda, "Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. Domenec Torrent için yardımcı düşünüyoruz. Türk olabilir. Birçok isimle görüşüyoruz. Zaten anlaşınca bunun haberini duyarsınız." ifadelerini kullanmıştı.

GENÇ YAŞINDA ANTRENÖRLÜĞE BAŞLADI

Domenec-Torrent-kimdir

Tam adı Domenec Torrent Font olan tecrübeli futbol adamı, 14 Temmuz 1962 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta kısa süre futbol oynayan Torrent, 27 yaşında kramponlarını astı ve antrenörlüğe adım attı. Çeşitli eğitimleri almasının ardından Palafrugell'de 6, Palamos ve Girona'da 1 yıl teknik direktörlük yapan İspanyol futbol adamı, 2007 yılında Barcelona'nın yolunu tuttu, Katalan devinde Guardiola ile birlikte çalışmaya başladı.

GUARDIOLA İLE ALMANYA MACERASI

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Barça'nın Avrupa'yı salladığı dönemde Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent, İspanyol teknik adamın 1 sezon takım çalıştırmamasına rağmen ayrılmadı. Guardiola, Temmuz 2013'te Bayern'in başına geçerken yardımcısı Torrent de Almanya'nın yolunu tuttu.

2018'DE KENDİ YOLUNU SEÇTİ

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Guardiola ile birlikte Bavyera ekibinde 3 başarılı yıl geçiren Torrent'in dünyaca ünlü teknik adam ile çıktığı yolda bir sonraki durak Manchester City oldu. 2016/2018 yılları arasında City'de Guardiola'nın yardımcılığını yakan Domenec Torrent, İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldı.

Haziran 2018'de New York City'nin başına geçen ve burada 60 maça çıkan Torrent, 29 galibiyet, 14 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı, 1.68 puan ortalaması yakaladı.

NEW YORK CITY'DEN SONRA FLAMENGO'NUN BAŞINA GEÇTİ

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Kasım 2019'da Amerika defterini kapatan İspanyol futbol adamı, Temmuz 2020'de Güney Amerika'ya yelken açtı ve Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'nun başına geçti.

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