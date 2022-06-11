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Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! İkinci Dursun Özbek dönemi...

11.06.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. İki adayın da çok güçlü olmasından dolayı oy sayımında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın geçersiz oy kullandığını itiraf ettiği oylama sonucunda yeni başkan belli oldu. 24 sandığın açılmasıyla birlikte sarı - kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Dursun Özbek, Galatasaray'da ikinci kez başkanlık yapacak.

Son dakika haberleri: Galatasaray Kulübü'nün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Baştan sona kafa kafaya geçen yarışın ardından sarı - kırmızılı kulübün yeni başkanı belli oldu. Açılan 24 sandık sonucunda geriden gelerek Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Dursun Özbek, ikinci kez Galatasaray Başkanlığı'na seçildi.

DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİ

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Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

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OYLAMA SONUCU

1 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 97
Eşref Hamamcıoğlu: 76

2 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 107
Eşref Hamamcıoğlu: 113

3 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 98

4 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 86
Eşref Hamamcıoğlu: 106

5 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 63
Eşref Hamamcıoğlu: 122

6 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 71
Eşref Hamamcıoğlu: 121

7 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 80
Eşref Hamamcıoğlu: 95

8 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 91
Eşref Hamamcıoğlu: 85

9 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 65
Eşref Hamamcıoğlu: 64

10 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 74
Eşref Hamamcıoğlu: 93

11 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 81
Eşref Hamamcıoğlu: 70

12 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 98
Eşref Hamamcıoğlu: 84

13 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 87
Eşref Hamamcıoğlu: 87

14 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 75

15 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 60

16 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 81

17. Numaralı Sandık

Eşref Hamamcıoğlu: 74
Dursun Özbek: 82

18. Numaralı Sandık

Eşref Hamamcıoğlu: 80
Dursun Özbek: 94

19 Numaralı Sandık

Eşref Hamamcıoğlu: 92
Dursun Özbek: 103

20 Numaralı Sandık

Eşref Hamamcıoğlu: 79
Dursun Özbek: 134

21 Numaralı Sandık

Eşref Hamamcıoğlu: 79
Dursun Özbek: 100

22 Numaralı Sandık

Eşref Hamamcıoğlu: 76
Dursun Özbek: 94

23 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 155
Eşref Hamamcıoğlu: 59

24 Numaralı Sandık

Dursun Özbek: 116
Eşref Hamamcıoğlu: 85

Toplam
Dursun Özbek: 2206
Eşref Hamamcıoğlu: 2068

"ÇOK KUVVETLİ PROJELERLE GELİYORUZ"

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Dursun Özbek, "Çözüm üretenlerin kazanması gereken bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çok kuvvetli projelerle geliyoruz. Galatasaray için en iyi sonucun çıkacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun. 5 bin civarında bir katılım bekliyorum." demişti.

"GALATASARAY İÇİN YAPILACAK ÇOK PROJE VAR"

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Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'de görev yapacak olan Erden Timur oyunu kullanmış ve açıklamalarda bulunmuştu.

Seçim esnasında konuşan Timur, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Çaba sarf ettik, sonuçta ne olacaksa olacak. Sevgi dilini sonuna kadar sürdürebildiğimiz için çok mutluyum. Galatasaray için yapılacak çok proje var, Galatasaray'ın gerçekten çok şeye ihtiyacı var. Burası demokrasi şöleni zaten. Genel kurul üyeleri hangi konuda karar verecekse sonuç o olacak. Her koşulda herkes Galatasaray'a katkı sunmaya hazır. Bu seçim geçtikten sonra yapılacak çok iş var. Çok hızlı bir şekilde kolları sıvayıp, o işlere koyulmak gerekiyor. En çok da Galatasaray'ın birliğe ihtiyacı var. İnşallah bu seçimden sonra yavaş yavaş irade o yöne doğru gelir. Sessiz çoğunluğun iradesi birlik yönünde. Sonuçta Türkiye'nin en zor günlerinde bile Galatasaray bütün ülkeye umut olmuş. Başarılı yıllarla, Avrupa'da özlenen başarılarla inşallah Galatasaray ülkeye umut olmaya devam eder" diyerek sözlerini noktalamıştı.

BURAK ELMAS ALKIŞLANDI! DİKKAT ÇEKEN DETAY...

Burak Elmas: "Aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu zor günlerde sadece Galatasaray'ı düşünerek, son ana kadar bizlerle olan Galatasaraylılara da teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İki başkan adayımıza başarılar. Umarım çok başarılı olurlar. Umarım bizleri sürdürülebilir başarılara taşırlar. Onlara da ellerini taşın altına koydukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

KİME OY VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

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Galatasaray'ın önceki başkanı Burak Elmas, zarfa hem sarı hem de kırmızı oy pusulası koyduğunu açıklamıştı.

"FENERBAHÇE'YE AĞLAYARAK GİTTİM"

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Seçimli genel kurulda konuşan Tanju Çolak, "18 yıllık üyeyim ve ilk kez oy kullanmaya geliyorum. Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim. Oraya gittiğimde bile ben Galatasaraylıyım dedim. Fenerbahçe'de kimse bunu diyemez. Hiç kimse boşuna hava yapmasın. Kimse benim Galatasaraylılığımı sorgulamasın." demişti.


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