Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu! İkinci Dursun Özbek dönemi...

Son dakika haberleri: Galatasaray Kulübü'nün 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Baştan sona kafa kafaya geçen yarışın ardından sarı - kırmızılı kulübün yeni başkanı belli oldu. Açılan 24 sandık sonucunda geriden gelerek Eşref Hamamcıoğlu'nu geçen Dursun Özbek, ikinci kez Galatasaray Başkanlığı'na seçildi.
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil
Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
1 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 97
Eşref Hamamcıoğlu: 76
2 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 107
Eşref Hamamcıoğlu: 113
3 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 98
4 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 86
Eşref Hamamcıoğlu: 106
5 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 63
Eşref Hamamcıoğlu: 122
6 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 71
Eşref Hamamcıoğlu: 121
7 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 80
Eşref Hamamcıoğlu: 95
8 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 91
Eşref Hamamcıoğlu: 85
9 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 65
Eşref Hamamcıoğlu: 64
10 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 74
Eşref Hamamcıoğlu: 93
11 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 81
Eşref Hamamcıoğlu: 70
12 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 98
Eşref Hamamcıoğlu: 84
13 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 87
Eşref Hamamcıoğlu: 87
14 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 75
15 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 92
Eşref Hamamcıoğlu: 60
16 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 79
Eşref Hamamcıoğlu: 81
17. Numaralı Sandık
Eşref Hamamcıoğlu: 74
Dursun Özbek: 82
18. Numaralı Sandık
Eşref Hamamcıoğlu: 80
Dursun Özbek: 94
19 Numaralı Sandık
Eşref Hamamcıoğlu: 92
Dursun Özbek: 103
20 Numaralı Sandık
Eşref Hamamcıoğlu: 79
Dursun Özbek: 134
21 Numaralı Sandık
Eşref Hamamcıoğlu: 79
Dursun Özbek: 100
22 Numaralı Sandık
Eşref Hamamcıoğlu: 76
Dursun Özbek: 94
23 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 155
Eşref Hamamcıoğlu: 59
24 Numaralı Sandık
Dursun Özbek: 116
Eşref Hamamcıoğlu: 85
Toplam
Dursun Özbek: 2206
Eşref Hamamcıoğlu: 2068
Dursun Özbek, "Çözüm üretenlerin kazanması gereken bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çok kuvvetli projelerle geliyoruz. Galatasaray için en iyi sonucun çıkacağını düşünüyorum. Şimdiden hayırlı olsun. 5 bin civarında bir katılım bekliyorum." demişti.
Galatasaray Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'de görev yapacak olan Erden Timur oyunu kullanmış ve açıklamalarda bulunmuştu.
Seçim esnasında konuşan Timur, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Çaba sarf ettik, sonuçta ne olacaksa olacak. Sevgi dilini sonuna kadar sürdürebildiğimiz için çok mutluyum. Galatasaray için yapılacak çok proje var, Galatasaray'ın gerçekten çok şeye ihtiyacı var. Burası demokrasi şöleni zaten. Genel kurul üyeleri hangi konuda karar verecekse sonuç o olacak. Her koşulda herkes Galatasaray'a katkı sunmaya hazır. Bu seçim geçtikten sonra yapılacak çok iş var. Çok hızlı bir şekilde kolları sıvayıp, o işlere koyulmak gerekiyor. En çok da Galatasaray'ın birliğe ihtiyacı var. İnşallah bu seçimden sonra yavaş yavaş irade o yöne doğru gelir. Sessiz çoğunluğun iradesi birlik yönünde. Sonuçta Türkiye'nin en zor günlerinde bile Galatasaray bütün ülkeye umut olmuş. Başarılı yıllarla, Avrupa'da özlenen başarılarla inşallah Galatasaray ülkeye umut olmaya devam eder" diyerek sözlerini noktalamıştı.
Burak Elmas: "Aileme yanımda oldukları için teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu zor günlerde sadece Galatasaray'ı düşünerek, son ana kadar bizlerle olan Galatasaraylılara da teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İki başkan adayımıza başarılar. Umarım çok başarılı olurlar. Umarım bizleri sürdürülebilir başarılara taşırlar. Onlara da ellerini taşın altına koydukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'ın önceki başkanı Burak Elmas, zarfa hem sarı hem de kırmızı oy pusulası koyduğunu açıklamıştı.
Seçimli genel kurulda konuşan Tanju Çolak, "18 yıllık üyeyim ve ilk kez oy kullanmaya geliyorum. Fenerbahçe'ye ağlayarak gittim. Oraya gittiğimde bile ben Galatasaraylıyım dedim. Fenerbahçe'de kimse bunu diyemez. Hiç kimse boşuna hava yapmasın. Kimse benim Galatasaraylılığımı sorgulamasın." demişti.
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