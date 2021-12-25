Son dakika: Galatasaray'ın yeni golcüsünü Emenike getiriyor! Diagne ve Mostafa Mohamed'e yol göründü...

Son dakika: Galatasaray'da devre arası golcü transferine artık kesin gözüyle bakılıyor. Diagne ve Mostafa Mohamed'in performanslarından memnun olmayan teknik heyet ve Fatih Terim yönetimi, kesin olarak 9 numara transferi istiyor. Bu bağlamda araştırmalarına başlayan Galatasaray scout ekibi kollarını sıvadı... Sarı-kırmızılı yönetime hiç beklenmeyen bir teklif eski Fenerbahçeli golcü Emenike'den geldi. Amerika Ligi'nde forma giyen Daryl Dike'ın kuzeni olan Emenike, bu oyuncuyu sarı-kırmızılı ekibe önerdi. İşte detaylar...

"TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEK İSTİYOR"

Emenike, Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantıda Dike’nin Türkiye’de forma giymek istediğinden bahsetti. En az kendisi kadar iyi bir golcü olduğunu da iddia etti. Dike’ın Avrupa sevdası yüzünden kulübü Orlando’nun çok yüksek rakamlar istemesinin imkan dahilinde olmadığını iletti.

HARRY KEWELL'IN ÖĞRENCİSİYDİ

Dike’in özelliklerinden birisi ise Barnsley’de forma giyerken Harry Kewell’ın öğrencisi olması. Terim’in Kewell’ı yardımcı hoca olarak istediği konuşuluyor. Galatasaray'ın bu transfere sıcak baktığı iddia ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Bu gelişmelerin ardından Amerika Majör Lig takımlarından Orlando City'de forma giyen 21 yaşındaki Daryl Dike için Galatasaray'ın temas kurduğu iddia edildi. 1.87 boyundaki sağ ayaklı golcü oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro...



