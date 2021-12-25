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Son dakika: Galatasaray'ın yeni golcüsünü Emenike getiriyor! Diagne ve Mostafa Mohamed'e yol göründü...

25.12.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Emenike, futbolu bıraktıktan sonra menajer olmaya karar verdi. Menajerliğe hızlı bir başlangıç yapan eski golcü elindeki oyuncuları teklif etmeye bile başladı... Galatasaray'a golcü transferi konusunda önerilerde bulunan Emenike, kuzeni olan Daryl Dike önerisinde bulundu. 21 yaşındaki forvet için Galatasaray olumlu dönüş yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni golcüsünü Emenike getiriyor! Diagne ve Mostafa Mohamed'e yol göründü...

Son dakika: Galatasaray'da devre arası golcü transferine artık kesin gözüyle bakılıyor. Diagne ve Mostafa Mohamed'in performanslarından memnun olmayan teknik heyet ve Fatih Terim yönetimi, kesin olarak 9 numara transferi istiyor. Bu bağlamda araştırmalarına başlayan Galatasaray scout ekibi kollarını sıvadı... Sarı-kırmızılı yönetime hiç beklenmeyen bir teklif eski Fenerbahçeli golcü Emenike'den geldi. Amerika Ligi'nde forma giyen Daryl Dike'ın kuzeni olan Emenike, bu oyuncuyu sarı-kırmızılı ekibe önerdi. İşte detaylar...

"TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEK İSTİYOR"

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Emenike, Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantıda Dike’nin Türkiye’de forma giymek istediğinden bahsetti. En az kendisi kadar iyi bir golcü olduğunu da iddia etti. Dike’ın Avrupa sevdası yüzünden kulübü Orlando’nun çok yüksek rakamlar istemesinin imkan dahilinde olmadığını iletti.

HARRY KEWELL'IN ÖĞRENCİSİYDİ

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Dike’in özelliklerinden birisi ise Barnsley’de forma giyerken Harry Kewell’ın öğrencisi olması. Terim’in Kewell’ı yardımcı hoca olarak istediği konuşuluyor. Galatasaray'ın bu transfere sıcak baktığı iddia ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

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Bu gelişmelerin ardından Amerika Majör Lig takımlarından Orlando City'de forma giyen 21 yaşındaki Daryl Dike için Galatasaray'ın temas kurduğu iddia edildi. 1.87 boyundaki sağ ayaklı golcü oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro...


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne Mostafa Mohamed
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