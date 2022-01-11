Son dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Domenec Torrent imzayı atmak için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Fatih Terim'in yerini hemen doldurdu. Sarı-kırmızılılar, Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'i bu akşam İstanbul'a getiriyor. Yardımcılarıyla birlikte gelecek İspanyol hocanın yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Galatasaray'da sona eren 4. Fatih Terim döneminin ardından yeni hoca için karar verildi. Sarı-kırmızılılar daha Terim görevdeyken temas kurduğu Domenec Torrent'le anlaşmaya vardı. İspanyol hoca bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.

