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Son dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Domenec Torrent imzayı atmak için İstanbul'a geliyor

11.01.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğu için en ciddi aday Domenec Torrent bu akşam 18.15'te İstanbul'a geliyor. Yarın resmi sözleşmeye imza atması beklenen İspanyol çalıştırıcı, Hatayspor maçında takımın başında olacak.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Domenec Torrent imzayı atmak için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray, Fatih Terim'in yerini hemen doldurdu. Sarı-kırmızılılar, Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent'i bu akşam İstanbul'a getiriyor. Yardımcılarıyla birlikte gelecek İspanyol hocanın yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Galatasaray'da sona eren 4. Fatih Terim döneminin ardından yeni hoca için karar verildi. Sarı-kırmızılılar daha Terim görevdeyken temas kurduğu Domenec Torrent'le anlaşmaya vardı. İspanyol hoca bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
vizyonsuz yonetim,kabiliyetsizliginizi kanitliyorsun.20 kupa sahibi terimin yerine torrent.
yilmaz vural varken yanliş adam...
:)))fiber gs

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