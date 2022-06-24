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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı!

24.06.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'a 3+1 yıllığına transfer olan ve yarın sözleşme imzalamaya hazırlanan başarılı stoper Abdülkerim Bardakcı, flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde olduğu ancak sarı - kırmızılıların anlaşmaya vardığı savunma oyuncusu, Galatasaray tercihinin sebebini resmen açıkladı. Bardakcı, Okan Buruk ile çalışmak istediğini dile getirdi.

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a neden gitmediğini açıkladı!
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından takıma yapılacak olan takviyeler merak ediliyordu. Sarı - kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor'da başarılı bir performans gösteren Abdülkerim Bardakcı için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yarışa girmişti.

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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Oyuncu için 3.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürülen sarı - kırmızılılar, Bardakcı'ya 25 Haziran Cumartesi günü resmi imzayı attıracak.

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Transferin gözde isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı ise flaş açıklamalarda bulundu. Konyaspor'a veda eden 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tercihinin sebebini de duyurdu.

İŞTE ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN SÖZLERİ;

"ÇOK BÜYÜK BİR CAMİAYA GİDİYORUM"

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''Şu an değişik duygular içindeyim. Bildiğiniz gibi Konya; doğup, büyüdüğüm memleketim. Çok şükür hedeflerime ulaştım. Buraya para kazandırdığım için de mutluyum. Çünkü benim futboldan para kazanmamı Konyaspor sağladı. Çok büyük bir camiaya gidiyorum. Türkiye'nin en büyük futbol takımlarından birisi. Tabii buradan buruk bir sevinçle ayrılıyorum."

GALATASARAY'A TRANSFER OLMA SEBEBİ

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Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Okan Buruk ile çalışacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bardakcı, ''Okan hocayı çok seven ve beğenen birçok insan duydum. Çoğu kişi Okan hocayla çalışmak istiyordu. Bana da şimdi çalışmak nasip olacak" diyerek sözlerini noktaladı.


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