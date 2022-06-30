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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı için tecavüz suçlaması! "Bir odaya girdik ve..."

30.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Fiorentina'dan kiralık olarak kadroya katılan ancak fazla forma şansı bulamayan Erick Pulgar'ın geleceği belirsizliğini korurken, Şilili oyuncunun başı ülkesinde kendisinin de içinde bulunduğu bir grup tarafından tecavüze uğradığı iddiasıyla polise yapılan bir ihbar nedeniyle dertte. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı için tecavüz suçlaması! "Bir odaya girdik ve..."
Erick Pulgar

Erick Pulgar

ŞLİ Şili
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörü Okan Buruk'un önderliğinde devam eden Galatasaray'da ilk takviye, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması ile fırtına gibi esen ve birçok kulübü peşine takan Abdülkerim Bardakcı ile gelmişti. Kadro anlamında nokta hamleler yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı kurmaylar, yapılacak transferlere kaynak oluşturmak maksadıyla bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanıyor.

PEREIRA TALİP OLMUŞTU!

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Bu isimlerden olan ve geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kiralık olarak kadroya katılan Erick Pulgar'ın takımdaki geleceği henüz netleşmemişken, Brezilya ligi ekiplerinden Corinthians'ı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'nın oyuncuyu kadrosuna katmak istediği haberleri Brezilya basınında yankı bulmuştu.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

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Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Şilili oyuncu için ülkesinin basın kaynaklarından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre; Henüz kimliği açıklanmayan 24 yaşındaki bir kadın, Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlendiği sırada bir grubun kendisine içki ikram ettiğini, sonrasında ise başının döndüğünü ve başka hiçbir şey hatırlamadığını iddia ederek polise ihbarda bulundu.

"TECAVÜZ ETTİLER"

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Gece kulübü çıkışı 28 yaşındaki futbolcu Erick Pulgar'ın da içinde olduğu ve 5 kişinin bulunduğu bir araca bindirilmesinin ardından, Pulgar'a ait olduğunu iddia ettiği eve gittimeleri sonrasında bir odaya girdiklerini ve tecavüze uğradığını, kendisine ikram edilen içkinin etkisiyle direnme şansının bulunmadığını söyledi.

Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Erick Pulgar, yaptığı açıklamada "Yalnızca mal sahibi olduğum için tanık olarak ifademi talep edildi. Müştekinin bulunduğu toplantının yapıldığı evin ve adaletin emrinde olacağına dair güvence verdi." ifadelerini kullandı.


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