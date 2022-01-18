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  4. SON DAKİKA: Galatasaray istedi, Eyüpspor aldı! Giannelli Imbula, İstanbul'a geliyor...

SON DAKİKA: Galatasaray istedi, Eyüpspor aldı! Giannelli Imbula, İstanbul'a geliyor...

18.01.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Eyüpspor transferlere damga vurmaya devam ediyor... Bir dönem Galatasaray'ın çok istediği 29 yaşındaki Giannelli Imbula ile el sıkışan İstanbul temsilcisi transferi açıklamaya hazırlanıyor. Imbula 2015 yılında 20 milyon euro bedelle Porto'ya, oradan da 24.5 milyon euroya Stoke City'ye transfer olmuştu.

SON DAKİKA: Galatasaray istedi, Eyüpspor aldı! Giannelli Imbula, İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberine göre, Eyüpspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Galatasaray'ın çok istediği fakat bonservisi nedeniyle vazgeçtiği yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı. 29 yaşındaki Giannelli Imbula ile 6 ay + 1 yıllığına anlaşan Eyüpspor, yıldız oyuncuyu önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirip resmi imzayı attıracak.

BONSERVİS REKORLARI KIRDI

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Imbula, 2015 yazında 20 milyon euro bedelle Porto'ya, 6 ay sonra 24.5 milyon euroya Stoke City'ye transfer olmuştu.

IMBULA'NIN DAHA ÖNCE FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

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Marsilya
Porto
Toulouse
Stoke
R. Vallecano
Lecce
Sochi

ARA TRANSFERDE 4 HAMLE

eyupspor

Eyüpspor transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Bir üst lige çıkmayı kafasına koyan İstanbul ekibi, Sint Truiden forması giyen stoper Jonathan Buatu ile de anlaşmaya vardı. Popov, Ahmet Ildiz, ve Buatu'dan sonra Imbula, eflatun sarılıların 4. ara transferi oldu.


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