SON DAKİKA: Galatasaray istedi, Eyüpspor aldı! Giannelli Imbula, İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberine göre, Eyüpspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Galatasaray'ın çok istediği fakat bonservisi nedeniyle vazgeçtiği yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı. 29 yaşındaki Giannelli Imbula ile 6 ay + 1 yıllığına anlaşan Eyüpspor, yıldız oyuncuyu önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirip resmi imzayı attıracak.

BONSERVİS REKORLARI KIRDI

Imbula, 2015 yazında 20 milyon euro bedelle Porto'ya, 6 ay sonra 24.5 milyon euroya Stoke City'ye transfer olmuştu.

IMBULA'NIN DAHA ÖNCE FORMASINI GİYDİĞİ TAKIMLAR

Marsilya

Porto

Toulouse

Stoke

R. Vallecano

Lecce

Sochi

ARA TRANSFERDE 4 HAMLE

Eyüpspor transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Bir üst lige çıkmayı kafasına koyan İstanbul ekibi, Sint Truiden forması giyen stoper Jonathan Buatu ile de anlaşmaya vardı. Popov, Ahmet Ildiz, ve Buatu'dan sonra Imbula, eflatun sarılıların 4. ara transferi oldu.



