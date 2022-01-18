SON DAKİKA: Galatasaray istedi, Eyüpspor aldı! Giannelli Imbula, İstanbul'a geliyor...

Son dakika haberine göre, Eyüpspor transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Daha önce Galatasaray'ın çok istediği fakat bonservisi nedeniyle vazgeçtiği yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı. 29 yaşındaki Giannelli Imbula ile 6 ay + 1 yıllığına anlaşan Eyüpspor, yıldız oyuncuyu önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirip resmi imzayı attıracak.
Imbula, 2015 yazında 20 milyon euro bedelle Porto'ya, 6 ay sonra 24.5 milyon euroya Stoke City'ye transfer olmuştu.
Marsilya
Porto
Toulouse
Stoke
R. Vallecano
Lecce
Sochi
Eyüpspor transferde bombaları ardı ardına patlatıyor. Bir üst lige çıkmayı kafasına koyan İstanbul ekibi, Sint Truiden forması giyen stoper Jonathan Buatu ile de anlaşmaya vardı. Popov, Ahmet Ildiz, ve Buatu'dan sonra Imbula, eflatun sarılıların 4. ara transferi oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum