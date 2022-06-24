Son dakika: Galatasaray Joao Mario transferini bitirmek için harekete geçti! Cenk Ergün, Portekiz'de...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralabn Dursun Özbek, sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırarak futbol direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getirmişti. Ergün'ün, "İlk etapta önceliğimiz orta saha transferi" açıklamasının ardından takıma katılacak isimler merak ediliyordu.

Galatasaray, bugün teknik direktör Okan Buruk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Buruk, taraftarlara transfer sinyalini vermişti.

"BEN DE TRANSFERE YOĞUNLAŞTIM"

Transfer çalışmalarına yoğunlaştığını dile getiren Okan Buruk, "Geçen sezonki mutsuzluğu ortadan kaldıracağız. İşe başlayacağız, işi doğru yapacağız ve taraftarları heyecanlandıracağız. Taraftarlarımız transfer bekliyor. Ben de transfere yoğunlaştım. Yönetim de öyle. İyi bir kadro için yönetim elinden geleni yapıyor. Biz de en iyisini yapacağız. Taraftarımızın hak ettiği mutluluğu, güzel günleri getireceğiz." demişti.

6 NUMARA TRANSFERİ

Orta saha takviyesi için konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Orta sahadaki oyuncular iki yönlü oynayabilmeli. Galatasaray'da oynuyorsa skora da katkı yapması gerek. Böyle oyuncular seçmeye çalışıyoruz. Orta sahaya takviye düşünüyoruz. Oyunun iki yönünü oynayabilecek oyuncu istiyoruz. Topun bizde kaldığını göreceksiniz. Rakipler savunma yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

O İSİM ORTAYA ÇIKTI

Bu sözlerin ardından Galatasaray'ın peşinde olduğu orta saha oyuncusu da ortaya çıktı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Milliyet'in haberine göre; sarı - kırmızılılar, Portekiz devi Benfica'da top koşturan Joao Mario için resmi teklifini yaptı.

CENK ERGÜN, PORTEKİZ'DE

Haberde Galatasaray'ın futbol direktörü Cenk Ergün'ün transferi bitirmek için Portekiz'de bulunduğu belirtildi.

JOAO MARIO KİMDİR?

19 Ocak 1993 doğumlu Joao Mario, ülkesi Portekiz'in önemli kulüplerinden Porto altyapısında futbola başladı. Sporting altyapısına geçen Mario, takımın alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra B takımına yükseldi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Vitoria Setubal, Sporting CP, Inter, West Ham, Lokomotiv Moskova ve Benfica formaları giydi.

Portekiz Milli Takımı'nda 50 maça çıkan Joao Mario, 2 kez ağları sarsmayı başardı.

